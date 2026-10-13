Изборът на ловни ботуши и раница зависи от терена, времето и товара, който ще носите. Тук ще намерите ориентир за подметката, размера и защитата от влага при обувките, както и за носещата система, обема и подреждането на раницата. Разглеждаме и основните грижи, които запазват екипировката в добро състояние през следващите сезони.

Ботушите се проверяват в движение

При избора на ловни ботуши огледайте зоните около пръстите и петата, както и шевовете. Кожата издържа на протриване при подходяща поддръжка, а гуменият защитен борд поема част от ударите в камъни и корени. Проверете и закрепването на водачите за връзките.

Съобразете твърдостта и грайфера с маршрута. Каналите в грайфера помагат за отделянето на калта, а сцеплението върху камък зависи и от гумената смес. Пробвайте двете обувки с чорапи: петата трябва да е стабилна, пръстите да не опират при слизане. За мокра растителност търсете модели с водоустойчива мембрана, но помнете, че вода може да влезе и през горния отвор. Дълбокият грайфер сам по себе си не гарантира сцепление върху лед.

Раницата се пробва с товар

При сравняване на ловни раници проверете дъното, шевовете на презрамките, циповете и катарамите. Ripstop тъканите имат укрепващи нишки, ограничаващи разпространението на разкъсвания. Означенията 210D и 500D показват линейната маса на нишката, а здравината зависи от влакното, сплитката и покритието.

За еднодневен излет, раница с вместимост 25–35 литра са ориентир според сезона и принадлежностите. Напълнете раницата приблизително както за реален излет и я нагласете на място. Поставете поясния колан върху горната част на тазовите кости, после стегнете презрамките така, че раницата да остане близо до гърба, без да притиска раменете. Гръдният ремък трябва само да стабилизира презрамките, без да ограничава дишането.

Подредете тежките вещи близо до гърба, балансирайте товара от двете страни и стегнете компресионните ремъци. Приберете свободните ленти и разделете металните предмети, които дрънчат. Дъждобранът добавя външна защита, а за сухите дрехи използвайте и водозащитна торба.

Поддръжка на ловните ботуши и раници

Почиствайте и сушете обувките далеч от пряка топлина. Раницата трябва да съхне с отворени отделения. Проверявайте шевовете и закопчалките, а преди покупка уточнете дали е възможна подмяна на подметката.

Редактор: Цветина Петрова