Биляна Дудова спечели бронзов медал в категория до 62 килограма на Световното първенство по борба в Астана и донесе трето отличие за България. Тя надделя с 4:2 над шведката Сара Линдборг, която пък на полуфинала отстъпи на туркинята Севим Акбас.

Това е десети медал за Дудова от световни и европейски шампионати.

Вчера българката загуби полуфиналната си схватка с американката Адауго Нвачукву. Дудова е единствената нашенка при дамите на турнира. Световната шампионка от 2021 г. започна участието си с убедителна победа над Кавелишимве Ейбрахам от Намибия. Дудова надделя с технически туш при резултат 13:2.

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На четвъртфиналите българката премина през значително по-труден двубой срещу Вероника Иванова от Беларус. След като съперничката ѝ получи точки заради пасивност, Дудова успя да обърне развоя на срещата с успешна атака минута преди края. Неуспешно оспорване от беларуския щаб оформи крайния резултат 3:2 в полза на българската състезателка.

България вече има две отличия от първенството в Астана - златен медал на Семен Новиков и бронзово отличие на Кирил Милов в класическия стил. В свободния стил при мъжете България е представена от Шамил Мамедов в категория до 65 килограма и Ахмед Магамаев при 97-килограмовите.

Редактор: Цветина Петкова