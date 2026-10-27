Нападателят на „Байерн Мюнхен“ Хари Кейн спечели „Златната топка“ за 2026 година. Отличието беше връчено на церемония в Лондон, с която беше отбелязана 70-ата годишнина от създаването на наградата.

Футболистът беше отличен за представянето си през оценявания период, включващ сезон 2025/2026 и Световното първенство по футбол през 2026 г.

Номинираните за „Златната топка“ ще бъдат обявени на 8 септември

HARRY KANE IS THE NEW BALLON D'OR! #ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Победителят беше определен от международно жури от спортни журналисти, които оценяват индивидуалното представяне, приноса за успехите на отбора и спортсменството.

Голямата награда при дамите спечели испанката Алексия Путелас от „Лондон Сити Лайънесис“.

ALEXIA PUTELLAS! SHE DID IT! She is our 2026 Ballon d'Or winner! #ballondor https://t.co/hctM4DvwuB — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

19-годишният испански футболист от „Барселона” Ламин Ямал спечели в категорията „Най-добър млад играч”. Младият испанец печели наградата за трета поредна година. При дамите наградата отиде в същия отбор - при Вики Лопес.

LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2024 ✅ 2025 ✅ 2026 The Spanish wonderboy is unstoppable. #ballondor with @adidasUK https://t.co/06xA9tnaS2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

„Треньор на годината” спечели селекционерът на победители на Световното първенство по футбол Испания Луис де ла Фуенте, а при жените призът отиде при наставника на „Барселона” Пере Ромеу.

LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/asoNfyDyM7 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Наградата за „Най-добър вратар” отиде при футболната легенда от шампионския тим на Мондиал 2026 Унай Симон от „Атлетик Билбао“. Неговата сънародничка Ката Кол от „Барселона” грабна трофея при жените.

UNAI SIMON IS THE 2026 MEN’S GOALKEEPER OF THE YEAR! The 2026 World Cup winner 🧤🌎 #ballondor https://t.co/U5qzuFo2Rz — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Кратка пауза в постиженията на терена бе престижната награда „Сократес“. Тя отиде при англичанина Букайо Сака заради мащабната благотворителна дейност на футболиста.

„Клуб на годината” завоюва спечелилият Шампионската лига френски клуб „Пари Сен Жермен“. Наградата в категорията при дамите отиде за испанския гранд „Барселона”.

PSG IS THE MEN’S CLUB OF THE YEAR! Bravo Paris! 🔴🔵 #ballondor https://t.co/MTOjrwxLd8 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Англия може и да не спечели Мондиал 2026, но капитанът на Трите лъва Хари Кейн завоюва престижното отличие „Голмайстор на годината”. Футболистката, която спечели категорията при жените, е Чарлин Корал от Мексико.

𝑾𝒉𝒐 𝒆𝒍𝒔𝒆: 𝑯𝒂𝒓𝒓𝒚 𝑲𝒂𝒏𝒆 𝒊𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝑴𝒆𝒏'𝒔 𝑺𝒕𝒓𝒊𝒌𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒀𝒆𝒂𝒓 🏆👏 https://t.co/6TEZ4zhMcn — FC Bayern München (@FCBayern) October 26, 2026

Така взелите награди от Испания са 7, от Мексико - един и Англия - двама, като единият от тях е с две отличия. Отборите са от Испания и Франция.

Сред номинираните за „Златната топка“ за 2026 г. бяха Хари Кейн, Ламин Ямал, Усман Дембеле, Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. В списъка попадат още Джуд Белингам, Пау Кубарси, Марк Кукурея, Луис Диас и Бруно Фернандеш.

Сред претендентите за отличието присъстваха имената и на Габриел, Деклан Райс, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Маркиньос, Нуно Мендеш, Жоао Невеш, Фабиан Руис и Витиня. В надпреварата участват още Садио Мане, Лаутаро Мартинес, Майкъл Олисе, Уилям Пачо, Родри, Уилям Салиба, Феран Торес, Дайо Упамекано и Винисиус Жуниор.

В списъка присъстваше и Лионел Меси, който е рекордьор по спечелени „Златни топки“ с осем отличия. Аржентинецът, който последното завоюва една от наградите през 2023 година, обаче не присъства на церемонията.

През 2025 г. при мъжете наградата спечели Усман Дембеле от „Пари Сен Жермен“, а при жените отличието отиде при Айтана Бонмати.

Редактор: Георги Иванов