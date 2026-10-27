Испанска доминация беляза церемонията по връчването на наградата в Лондон

Нападателят на „Байерн Мюнхен“ Хари Кейн спечели „Златната топка“ за 2026 година. Отличието беше връчено на церемония в Лондон, с която беше отбелязана 70-ата годишнина от създаването на наградата.

Футболистът беше отличен за представянето си през оценявания период, включващ сезон 2025/2026 и Световното първенство по футбол през 2026 г.

Номинираните за „Златната топка“ ще бъдат обявени на 8 септември

Победителят беше определен от международно жури от спортни журналисти, които оценяват индивидуалното представяне, приноса за успехите на отбора и спортсменството.

Голямата награда при дамите спечели испанката Алексия Путелас от „Лондон Сити Лайънесис“

19-годишният испански футболист от „Барселона” Ламин Ямал спечели в категорията „Най-добър млад играч”. Младият испанец печели наградата за трета поредна година. При дамите наградата отиде в същия отбор - при Вики Лопес

„Треньор на годината” спечели селекционерът на победители на Световното първенство по футбол Испания Луис де ла Фуенте, а при жените призът отиде при наставника на „Барселона” Пере Ромеу.

Наградата за „Най-добър вратар” отиде при футболната легенда от шампионския тим на Мондиал 2026 Унай Симон от „Атлетик Билбао“. Неговата сънародничка Ката Кол от „Барселона” грабна трофея при жените. 

Кратка пауза в постиженията на терена бе престижната награда „Сократес“. Тя отиде при англичанина Букайо Сака заради мащабната благотворителна дейност на футболиста. 

„Клуб на годината” завоюва спечелилият Шампионската лига френски клуб „Пари Сен Жермен“. Наградата в категорията при дамите отиде за испанския гранд „Барселона”. 

Англия може и да не спечели Мондиал 2026, но капитанът на Трите лъва Хари Кейн завоюва престижното отличие „Голмайстор на годината”. Футболистката, която спечели категорията при жените, е Чарлин Корал от Мексико.

Така взелите награди от Испания са 7, от Мексико - един и Англия - двама, като единият от тях е с две отличия. Отборите са от Испания и Франция.

Сред номинираните за „Златната топка“ за 2026 г. бяха Хари Кейн, Ламин Ямал, Усман Дембеле, Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. В списъка попадат още Джуд Белингам, Пау Кубарси, Марк Кукурея, Луис Диас и Бруно Фернандеш.

Сред претендентите за отличието присъстваха имената и на Габриел, Деклан Райс, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Маркиньос, Нуно Мендеш, Жоао Невеш, Фабиан Руис и Витиня. В надпреварата участват още Садио Мане, Лаутаро Мартинес, Майкъл Олисе, Уилям Пачо, Родри, Уилям Салиба, Феран Торес, Дайо Упамекано и Винисиус Жуниор.

В списъка присъстваше и Лионел Меси, който е рекордьор по спечелени „Златни топки“ с осем отличия. Аржентинецът, който последното завоюва една от наградите през 2023 година, обаче не присъства на церемонията.

През 2025 г. при мъжете наградата спечели Усман Дембеле от „Пари Сен Жермен“, а при жените отличието отиде при Айтана Бонмати. 

Редактор: Георги Иванов
Източник: Ballon d'Or

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