Снимка: АП/БТА
Церемонията ще се проведе на 26 октомври в Лондон
Списъкът с номинираните за „Златната топка“ за сезон 2025/26 г. ще бъде обявен на 8 септември, съобщи организаторът на анкетата Франс Футбол.
Церемонията по награждаването на най-добрия футболист в света ще се проведе на 26 октомври в Лондон.
ФИФА реши: Меси печели „Златната топка“ на Мондиал 2026?
Нападателят на ПСЖ и Франция Усман Дембеле е актуалният носител на „Златната топка“ за 2025/26 г. Рекордът за най-много награди принадлежи на аржентинеца Лионел Меси, който е печелил осем пъти.
„Златната топка“ се връчва от 1956 г. Първият ѝ носител е английският нападател Стенли Матюс.Редактор: Никола Тунев
Източник: Мирослав Димитров, БТА
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни