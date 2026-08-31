Списъкът с номинираните за „Златната топка“ за сезон 2025/26 г. ще бъде обявен на 8 септември, съобщи организаторът на анкетата Франс Футбол.

Церемонията по награждаването на най-добрия футболист в света ще се проведе на 26 октомври в Лондон.

ФИФА реши: Меси печели „Златната топка“ на Мондиал 2026?

Нападателят на ПСЖ и Франция Усман Дембеле е актуалният носител на „Златната топка“ за 2025/26 г. Рекордът за най-много награди принадлежи на аржентинеца Лионел Меси, който е печелил осем пъти.

„Златната топка“ се връчва от 1956 г. Първият ѝ носител е английският нападател Стенли Матюс.

Редактор: Никола Тунев