Производителят на хартията за изборите е заложил технически изисквания и те трябва да се спазват. Когато ние сме доставяли хартията, тези изисквания се изпълняваха много лесно и то чрез български доставчици. В Закона пише, че БНБ я доставя, но ЦИК е възложителят и точно Комисията трябва да провери дали БНБ изпълнява техническите изисквания. Това каза Иван Тодоров, акционер в "Сиела Норма", в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че на предишните избори е имало проблем с техническите специфики на хартията.

Ива Лазарова от Обществения съвет към ЦИК обясни, че ЦИК е съобщил, че в Изборния кодекс пише как трябва да изглежда хартията и какви са нейните защити. Но след изборите през 2021 година се забелязва проблем с хартиените разписки от машините. И допълни, че все още няма тестване на машините с хартията. Тя посочи, че такова тестване е нужно, за да стане ясно на какво се дължат тези проблеми.

Какво представляват машините, с които се предлага да гласуваме оттук нататък

Проф. Милена Стефанова, политолог и преподавател в СУ "Климент Охридски", каза че гласуването на машини ще бъде временен процес, ще се върнем изцяло на хартиен вот.

По думите на експертите броят на машините, които ще бъдат предоставени за гласуване, са около 12 хиляди. Тодоров каза, че 4 хиляди души ще са разпределени в страната, за да реагират в случай, че има проблем с някоя машина.

