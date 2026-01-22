Как изглеждат машините, с които се предлага да гласуваме оттук нататък? Управителят на „Сиела Норма” Веселин Тодоров показа една в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Машината има кош, който е с функцията на урна. Този кош е матиран, за да се види, че бюлетината пада, но да не се види вотът. Хартията, която се ползва, е по-плътна. Тя може да бъде дълга до 1 метър.

Попълването на бюлетината трябва да става на скрито - зад параван или в тъмна стаичка. Гласува се с маркер, бързосъхнещ и плътночерен. Попълва се бюлетината, пуска се в машината, тя го сканира и ако всичко е наред, го пуска в коша, обясни Тодоров.

Ще успее ли държавата да осигури сканиращи устройства за следващите избори

Що се отнася до това, кой може да произведе бюлетините, той обясни, че всяка добра печатница. „И ние можем да го направим. Важното е да се спазват спецификациите на производителя”, обясни Тодоров.

„В началото на изборния ден, за да се стартира машината, трябва да се пусне един тест и тя да изкара протокол, в който се вижда, че има нулеви резултати за всички партии и кандидати", каза Тодоров. Урната може да се провери физически сутринта, след което да се запечата.

Машините се произвеждат от Smartmatic, в Тайван. Веселин Тодоров обясни, че тези, с които сме гласували досега, са произведени в Тайпе.

Според Тодоров до края на март няма да е възможно да се поръчат, доставят, сертифицират новите машини, както и да се обучи персонал за работа с тях.

„До края на март можем да осигурим под наем някакво количество, примерно 1000 машини. На нас това ни се вижда и най-разумното. Да се пробва с някакво разумно количество. Както със сегашните машини - започнахме със 100, 300, 500 и 3000, за да стигнем 10 000 и сегашните 12 000”, каза Тодоров.

Той смята, че от „Сиела Норма” могат да осигурят 1000-2000 машини до края на март.

„Дори да ги имаме тези 15 000 машини, би ни било страх да обещаем, че ще ги обслужим както трябва”, коментира Веселин Тодоров.

„Това, което имаме към днешна дата, е може би най-добрата технология в света, но тази машина е съпоставима като качества. Единственият дискомфорт е, че се работи отново на хартия и може да се правят някои неща зад паравана или в тъмната стаичка", каза Тодоров.

Редактор: Ина Григорова