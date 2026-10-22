Общественият съвет към ЦИК предлага да бъде преразгледано изискването за поставяне на печат върху контролните разписки от машинното гласуване. "Смятаме, че тази допълнителна процедура не допринася за сигурността на вота, но създава предпоставки за забавяне на гласуването, затруднения в работата на секционните избирателни комисии и ненужно усложняване на изборния процес", посочват от Обществен съвет към ЦИК.

Важно е да се отчете, че контролната разписка от машинното гласуване не е идентична с хартиената бюлетина. Тя се генерира и отпечатва от техническото устройство, като машинното гласуване включва и други механизми за контрол и защита (като специализирана хартия с допълнителни защити, доставена от печатницата на БНБ, QR код, хешкод, номер на машинното устройство и пр.), предназначени да гарантират достоверността и отчетността на подадения вот. В този смисъл механичното пренасяне на изискването за поставяне на печат от хартиеното към машинното гласуване не представлява допълнителна гаранция за сигурност.

Комисиите ще слагат печат върху разписките от машинното гласуване за предстоящия президентски вот

"Докато конкретната полза от поставянето на печат остава съмнителна, то със сигурност се

създава не просто риск, а реална възможност за разкриване на тайната на вота. На предишни

избори стана ясно, че поради спецификите на хартията и големината на шрифта, при поставянето на печат се създава предпоставка отбелязаният вот да стане видим за членовете не СИК. Тази допълнителна процедура може да доведе и до евентуално разгъване на разписката. Така, това добавено в последния момент действие с разписката, създава ненужна предпоставка за нарушаване на тайната на гласуването", подчертават от Съвета.

Без печат върху машинните разписки на президентските избори

И допълват: " Предвид изложеното, настояваме ЦИК да преразгледа необходимостта от поставяне на печат върху контролните разписки и да предприеме действия за отпадане на това изискване. Смятаме, че процедурите при машинното гласуване следва да бъдат съобразени с неговите специфики, като се избягват действия, които не добавят съществена защита, но ще затруднят гласуването и ще създадат риск за тайната на вота".

Припомняме, че този вот щеше да е първият, при който нямаше да се изисква печат върху разписките от машините. Впоследствие обаче от ЦИК решиха да върнат изискването.

Редактор: Станимира Шикова