Проф. Калоян Давидов, началник на клиниката по урология в „Софиямед“, беше удостоен със златния приз „Лекар на годината“ на Българския лекарски съюз. В ефира на „Събуди се” той каза, че всяко отличие и признание носи отговорност, „защото трябва да оправдаеш това, за което си награден”. „Аз съм привилегирован в случая, защото, както съм казвал и досега, тази награда не е моя – тя е на екипа ми. Така че имам с кого да си понеса отговорността”, каза лекарят.

Той сподели, че понякога се е замислял върху това дали да замине за чужбина и да работи там, но не го е направил, за което е благодарен.

„С всичките негативи и недостатъци на страната, в която живеем, това си е нашето място. Тук е семейството ми, тук е моята майка, тук се връщат дъщерите ми, които живеят в чужбина. Тук са малкото ми, но за сметка на това незаменими приятели. И освен това, това, което моето поколение в урологията успяхме да направим, нямаше как да се случи на друго място”, сподели професорът.

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„В момента българските пациенти имат възможността да не им се налага да пътуват където и да било”, каза още лекарят. И сподели, че се опитва да създаде условия за младите специалисти, които идват след него.

На въпроса дали трябва да има повече лекари сред политиците проф. Давидов каза: „Ако един лекар има достатъчно пациенти, достатъчно ангажименти към хората, които зависят от него, той няма какво да прави в политиката, защото няма време. Аз имам пациентите, които разчитат на мен. Имам младите хора, които са ми повярвали и вървят след мен в посоката, която съм избрал да следвам. Имам отговорност към тези хора, а не знам как се прави политика. Аз знам как се оперира”.

Проф. Давидов коментира и напредването на технологиите в медицината. Той каза, че един хирургичен робот в опитни ръце може да прави чудеса. Но един хирургичен робот в ръцете на дилетант ентусиаст, не може да направи много. „Роботът не оперира сам. Той просто се нарича робот, защото прилича на такъв. Иначе е изцяло контролиран от човек. Високата технология не ни прави по-умни. Тя би трябвало да ни направи по-отговорни”, заяви лекарят.

„Високата технология ни даде възможност да бъдем по-полезни на пациентите. Технологията категорично движи нещата напред, но тя е инструмент. Важното е как я прилагаме”, допълни той.

По повод изборите за президент проф. Давидов каза, че ще гласува и би искал новият президент да бъде отговорен.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова