Прокурорите не избраха нито един от четиримата свои представители в ресорната колегия на Висшия съдебен съвет. Минути преди полунощ изборната комисия обяви - нито един от 25-имата кандидати не е получил над половината действителни гласове.

От общо 1567 обвинители, до урните са отишли 1363. Действителните бюлетини са 1350. И макар че по вътрешните правила за избор на ВСС, резултатите трябваше да станат ясни до 23:00 ч., в една от секционните комисии се наложи бюлетините да бъдат преброени 6 пъти, което значително забави обработката на данните. Днес се провежда балотаж между всички кандидати, като за избрани ще се приемат първите четирима с най-много гласове.

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Председателят на Избирателната комисия Емил Георгиев заяви: "Днес 24 октомври 2026 г. в 23: 58 ч., след като получи и обработи протоколите от секционните избирателни комисии и въз основа на тях, Комисията реши - първо, обявява, че при изборът, няма избрани кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите да продължи на 25 октомври 2026 г.".

Редактор: Цветина Петрова