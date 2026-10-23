Кърджали се подготвя за президентските избори на фона на напрежение след вчерашното отвеждане на кмета на града Ерол Мюмюн в полицията за разпит.

Два дни преди вота нагласите в региона са за по-ниска избирателна активност. Традиционно интересът към президентските избори в областта е слаб. На последния вот за държавен глава Кърджали беше сред районите с най-ниска активност.

В неделя в областта ще бъдат разкрити 546 избирателни секции. В над 350 от тях ще се гласува само с машина, а в близо 200 – само с хартиена бюлетина.

Припомняме, че в четвъртък кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит , а с него е бил и адвокатът му, потвърдиха от ДПС за NOVA. Няколко часа по-късно Мюмюн беше освободен.

Органите на реда съобщиха, че става въпрос за отвеждане заради дълго неявяване. Според Мюмюн става въпрос за сигнал на бивша служителка на общината, която е била уволнена преди 2 години. По същия сигнал преди това вече са били разпитвани заместник-кметът и секретарят на общината.

След като Ерол Мюмюн беше отведен в полицията в Кърджали, там, както обикновено се случва при подобни случаи, се събраха много симпатизанти, депутати, кметове и общински служители от ДПС, за да го подкрепят.

„Вече трети ден продължават атаките срещу нашите кметове. Почти сме сигурни, че това е така, защото ДПС реши да извади наяве всички схеми на господин Радев и Копринков. Именно затова натискът срещу нашите кметове продължава. Всеки един кмет на ДПС е подложен на репресия. Тук си задаваме въпроса: защо само кметовете на ДПС? Така тръгваме към втори възродителен процес ли?“, попита Айтен Сабри, която е депутат от ДПС.