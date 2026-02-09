Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви, че един от нейните най-близки сподвижници е бил отвлечен, часове след като бил освободен от затвора.

Правителството на Венецуела пусна на свобода няколко изтъкнати представители на опозицията, след дълги, политически мотивирани задържания.

Освободиха от затвора венецуелски опозиционен лидер, близък до Мария Мачадо

URGENTE

ALERTA INTERNACIONAL.



Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas.

Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron.

Exigimos su liberación inmediata. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 9, 2026

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2025 г. заяви в социалните мрежи, че Хуан Пабло Гуанипа е бил отведен около полунощ от жилищен комплекс в столицата Каракас. "Тежко въоръжени мъже, облечени в цивилни дрехи, са пристигнали с четири превозни средства и са го отвели насилствено. Настояваме за незабавното му освобождаване“, написа Мачадо в социалната мрежа X.

Освобождаването на опозиционерите се извършва, докато временният президент Делси Родригес е подложена на нарастващ натиск да пусне на свобода хора, чието задържане се свързва с политическата им дейност.

Родригес положи клетва като изпълняващ длъжността държавен глава след залавянето на президента Николас Мадуро от американски военни на 3 януари и принудителното му отвеждане в САЩ, където бе изправен пред съда по обвинения в наркотероризъм. Правителството започна да освобождава затворници дни по-късно.

