Хуан Пабло Гуанипа прекара осем месеца зад решетките
Венецуелски опозиционен лидер, близък до лауреата на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо, беше освободен от затвора. Това става месец, след обявеното освобождаване на затворници от временния президент на страната Делси Родригес, написа сина на освободения в социалните мрежи, цитиран от "Франс прес".
Мария Корина Мачадо: "Желязната лейди" на Венецуела
„Обявявам, че баща ми, Хуан Пабло Гуанипа, беше освободен преди няколко минути. След повече от осем месеца несправедливо лишаване от свобода и над година и половина раздяла, цялото ни семейство скоро ще може отново да се прегърне“, написа Рамон Гуанипа в социалната мрежа X.Редактор: Станимира Шикова
