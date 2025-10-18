Жена, която поддържа пламъците на демокрацията сред нарастващия мрак - така Нобеловият комитет описа носителят на тазгодишната Нобелова награда за мир. Малко известно име в България, но и символ на свободата за милиони. А отличието се присъжда на лидера на венецуелската опозиция за усилията ѝ за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация. Коя е Мария Корина Мачадо?

Мачадо е едва 20-тяа жена от 143 лауреати на наградата. Тя научава новината по телефона минути преди да бъде обявена наградата. Тя приема новината с изненада и вълнение.

58-годишната Мария Корина Мачадо застъпва либерални продемократични позиции. Тя е и председател на партията „Венте Венецуела”. Тя напомня на международната общност, че борбата на венецуелския народ се нуждае от подкрепата на демократичните общества.

Носителката на Нобелова награда за мир, която победи Тръмп - Мария Корина Мачадо

Тя е обвинена в държавна измяна през 2002 г. Получава множество заплахи и е принудена да изпрати децата си в чужбина. Тя остава във Венецуела, за да продължи борбата отвътре. През 2023 г. тя е избрана за кандидат за президент на опозицията, но година по-късно получава забрана да бъде на изборни длъжности и нейната кандидатура е заменена от тази на Едмундо Гонзалес. Според опозицията Гонзалес печели 70% от гласовете, но избирателните власти са на друго мнение и обявяват за победител Николас Мадуро. След това Мачадо се укрива, след като признава, че се страхува за живота си. Част от нейните висии съветници напуснаха страната, а тези, които останаха отдавна са в затвора.