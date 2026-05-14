България вече е в ритъма на "Бангаранга”. Остават броени часове до втория полуфинал на "Евровизия". Страната ни е представена от Дара и именно тя ще открие шоуто тази вечер, точно в 22:00 българско време.

Името на песента идва от ямайски жаргон и означава "хаос" и "бунт". Еуфорията и очакванията за силно представяне на страната стават все по-големи. Вчера, по време на репетицията преди полуфинала Дара получи най-висока оценка в класацията на акредитираните журналисти на конкурса и е сред фаворите да се класират на големия финал в събота.

От България нямаме право да гласуваме за нея, но това могат да направят нашите сънародници зад граница.

"С всяко едно излизане на сцената Дара се чувства все по-добре и все по-спокойна. Шокирана съм от енергията, която произвежда в момента, защото дните ѝ са разграфени, става в 6:00, отива на фитнес, след което в 8:00 има работа с вокален педагог всеки ден, след което тръгваме към залата. Движим в две посоки - хем сме тревожни, хем сме спокойни", каза музикалният продуцент Саня Армутлиева.

Министърът на културата Евтим Милошев е провел телефонен разговор с Дара. Той ѝ е пожелал успех и увереност и предаде поздравления за целия екип, подготвил българското участие.

Милошев подчерта, че участието на България в конкурса е важна възможност за представяне на съвременната българска музика пред международна аудитория, а самата Дара е харизматичен артист, който носи енергията на новото поколение. „Българите сме сила, когато сме единни и се подкрепяме“, заяви културният министър.

