Продължителното стоене пред компютър, неправилната стойка и липсата на движение могат да доведат до дискомфорт и болки във врата, гърба и кръста. Затова е важно да се създаде подходяща работна среда, да се правят редовни микропочивки и да се поддържа физическата активност. Това обясни в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS Борислав Чонгов, председател на Асоциацията на физиотерапевтите в България и преподавател в Националната спортна академия.

„Едно от най-лесните правила е горната част на монитора да бъде на нивото на очите. Когато мониторът е по-ниско, ние се навеждаме, причиняваме си кифоза, причиняваме си изнасянето на врата напред, което го наричаме „чат врат“ - шеговито, за да се запомни“, посочи Чонгов.

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По думите му хората, които прекарват дълго време пред компютър, трябва да стават, да се раздвижват и да намират време за кратки почивки през работния ден. Дори ходенето до принтера в офиса може да бъде полезно за повече движение в ежедневието.

При физическите упражнения е важно да се спазва правилна техника и натоварването да се увеличава постепенно. Сред упражненията, при които трябва да се внимава, Чонгов посочи мъртвата тяга и клякането с щанга на гърба или отпред.

Специалистът демонстрира упражнения с ластик, които могат да се изпълняват и в домашни условия. Те са насочени към мускулите на горната част на тялото и могат да помогнат за компенсиране на продължителното стоене в една и съща позиция.

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Редактор: Ивета Костадинова