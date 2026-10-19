Липсата на противогрипни ваксини в България вече е тема на европейско ниво. Епидемиологът доц. Християна Бацелова е изпратила писмо до Борда за ваксинация в Европа , а Изпълнителната агенция по лекарствата проучва съвместно с Европейската агенция по лекарствата възможността други държави членки да пренасочат част от наличните си дози към страната ни.

Недостигът създава затруднения както за аптеките, така и за хората, които искат да се ваксинират. Част от тях търсят ваксини в чужбина, а фармацевти се опасяват, че няма да успеят да осигурят количества дори за половината от чакащите.

„От 25 години всяка година съм се ваксинирал. Досега ми запазваха по две ваксини, но тази година всеки ден им звъня. Стана банално вече – няма ваксини. Казват, че уж ще има до края на месеца. В Гърция има, в България няма“, разказа мъж, който търси противогрипна ваксина.

В някои аптеки първоначално започнали да съставят списъци на чакащите. „Започнахме да правим списък на чакащите, но се отказахме, защото най-вероятно няма да има ваксини дори за половината от тях. В предишни години не сме имали такива проблеми“, обясни магистър-фармацевт.

В по-малките аптеки се притесняват и от неравномерно разпределение на наличните дози. Според фармацевтите, ако количествата се разпределят поравно, всяка аптека би получила около 21 ваксини. Съществува обаче опасност някои обекти да останат без нито една доза за сметка на по-големите вериги.

Проблеми има и при безплатната имунизация по националните програми за деца и хора на възраст 65 и повече години. Доставките се бавят, а наличните количества не достигат. По план държавата трябва да осигурява ваксинация на 17% от децата на възраст между 6 месеца и 7 години, но през 2026 г. очакваният обхват ще бъде с 5 процентни пункта по-нисък.

Заради ситуацията доц. Християна Бацелова е сезирала Борда за ваксинация в Европа. Целта е да се изяснят причините за недостига и да се потърсят възможности за осигуряване на допълнителни дози.

„Чрез Борда ще се опитаме да намерим отговор на тези въпроси – защо и по каква причина България остана без защита за голяма част от населението си. Има държави членки на ЕС с налични противогрипни ваксини, като някои от тях са от същия вид като тези, които трябваше да имаме и ние към този момент“, посочи Бацелова.

Епидемиологът предлага и промяна в Наредба 15, която да позволи на магистър-фармацевтите да поставят ваксини в аптеките.

„Отдавна настояваме за тази възможност", коментира председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов . По думите му сегашната процедура изисква пациентът първо да посети лекар, за да получи рецепта, след това да потърси ваксина в аптека и да я закупи, ако има налична. След това трябва да я пренесе в термочанта с охлаждащи елементи до личния лекар, като междувременно се налага да изчака пред кабинета.

Според Маринов възможността ваксинацията да се извършва в аптеките би улеснила пациентите и би съкратила процедурата.