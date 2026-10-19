Нелегалното производство и продажбата на лекарства да бъдат криминализирани, а ваксините да могат да се поставят и в аптеките от специално обучени магистър-фармацевти. За тези промени настоява Българският фармацевтичен съюз. Председателят на организацията Димитър Маринов обясни в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS защо сегашните санкции не успяват да ограничат незаконната търговия и кога се очакват инжекционните противогрипни ваксини в аптечната мрежа.

Българският фармацевтичен съюз, заедно с организации на производителите и търговците на лекарства, е изпратил предложение до премиера, председателя на Народното събрание и министрите на здравеопазването и правосъдието за промени в Наказателния кодекс. Искането е нерегламентираното производство и разпространение на лекарствени продукти да се третират като престъпление, а не само като административно нарушение.

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„В момента, дори да хванат някого, той просто понася една глоба“, посочи Маринов. По думите му регионалните здравни инспекции, които отговарят за налагането на санкциите, не разполагат с достатъчен капацитет да противодействат ефективно на незаконната онлайн търговия.

Той даде пример с публикувания от Министерството на здравеопазването списък на около 70 сайта, от които гражданите не бива да поръчват лекарства. Според него голяма част от подобни платформи използват домейни извън България и Европейския съюз, което затруднява блокирането им. „В момента, в който един сайт бъде свален, буквално след няколко часа същата платформа се появява на друг домейн“, обясни председателят на съюза.

Маринов подчерта, че въпреки трудностите при проследяването на интернет платформите, лекарствата достигат физически до купувачите, което позволява да бъдат установени участниците в незаконните доставки.

Особено тревожна според него е продажбата на инжекционни продукти за отслабване, които понякога се представят като хранителни добавки. Той напомни, че добавките подлежат на различен регулаторен режим, но не могат законно да съдържат лекарствени вещества.

„Лекарствата са особен вид стока. Лекар ги предписва, фармацевт ги отпуска“, подчерта Маринов. По думите му законната верига за доставка е подложена на строг контрол за произход, качество и условия на съхранение, докато при нерегламентираните продажби тези гаранции липсват.

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Председателят на Българския фармацевтичен съюз подкрепи и предложението ваксинацията да може да се извършва в аптеките от магистър-фармацевти, преминали допълнително обучение. Според него подобна практика вече съществува в редица европейски държави и значително улеснява достъпа до имунизации.

Маринов обясни, че в момента пациентите трябва първо да посетят лекар, след това да намерят и закупят ваксината от аптека, да осигурят правилното ѝ транспортиране при необходимата температура и отново да се върнат в лекарския кабинет за поставянето ѝ. Той предупреди, че този процес създава неудобства и риск от неправилно съхранение на препарата, който обикновено трябва да се поддържа при температура между 2 и 8 градуса.

Маринов подкрепи и идеята за безплатни ваксини за всички рискови групи, при условие че бъде осигурено необходимото финансиране. „Инвестирането в превенцията на заболяванията е много по-евтино, отколкото последващото им лечение“, заяви той.

Кога се очакват инжекционните противогрипни ваксини?

По отношение на доставките Маринов съобщи, че две компании са потвърдили количества за безплатните имунизационни програми на Министерството на здравеопазването, които се осъществяват чрез личните лекари.

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За свободна продажба в аптеките обаче се очакват доставки само от единия производител. По предварителна информация ваксините трябва да пристигнат в България между 9 и 13 ноември, а в аптечната мрежа да се появят ден-два по-късно. Другият производител е уведомил, че няма да предостави количества за свободния пазар.

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