След проверки са установени над 30 електронни платформи, чрез които се предлагат незаконно лекарствени продукти, включително пептиди. Това стана ясно на брифинг в Министерството на здравеопазването. До момента Изпълнителната агенция по лекарствата е извършила близо 70 проверки. Изпратени са съответните сигнали и до ГДБОП.

По думите на здравния министър Катя Ивкова въпросните пептиди не се предлагат по установения ред, по който могат да се закупуват лекарства в България. "Гражданите, които използват тези лекарствени продукти, искат бърз ефект, най-вече свързан с отслабване, но не знаят какво вещество приемат в организма си", подчерта тя, като призова обществото да подава сигнали до МЗ и ИАЛ.

"Продължаваме да работим в посока на това не само да установяваме тези нерегламентирани продажби на въпросните продукти, но и да гарантираме налагането на съответните наказания и поемането на отговорност", увери здравният министър.

На страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата ежеседмично ще бъде обновяван и списъкът с интернет страници, за които е установено, че разпространяват незаконно препарати със здравни претенции. Освен това има съставен списък, който към момента няма да бъде публикуван, но съдържа десетки популярни лица, които предоставят информация за лекарствени продукти в нарушение на закона. Данните са предоставени на органите на реда. Първите актове се очакват през следващите седмици, а при доказани нарушения ще се налагат предвидените в закона санкции.

Паралелно започва подготовката на нормативни промени. Министърът е изискал предложения от изпълнителния директор на ИАЛ Богдан Кирилов в срок до една седмица. Целта е да бъдат преодолени установените пропуски в нормативната уредба и да се разширят възможностите за търсене на отговорност, включително наказателна.

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Що се отнася до разследането на NOVA, което показа, че опасна добавка за отслабване със сибутрамин, увредила здравето на десетки хора, продължава да се предлага онлайн, от Изпълнителната агенция по лекарствата коментираха, че през ноември месец 2025 г. е извършен анализ на отделни опаковки със съответните таблетки, но той не е установил съдържание на сибутрамин. "Изпратихме и в чужбина мостри за извършване на анализ с цел установяване на наличието на активно вещество. Това, което стана ясно впоследствие, е, че няма хомогенност в отделните продукти - в различни опаковки съдържанието на таблетките е различно", посочиха от агенцията.

Оттам коментираха още, че за да бъде ограничено разпространението и продажбата на такъв тип продукт, е необходимо да бъдат предприети законодателни промени и да има възможност контролните органи да предприемат съответните действия. "Това, което е в рамките на нашите правомощия, до момента е направено", заяви Богдан Кирилов от Изпълнителната агенция по лекарствата и допълни: "В готовност сме в хода на досъдебното производство при необходимост отново от съдействие от страна на Изпълнителната агенция по лекарствата да бъдат предприети действия".

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В последните месеци изключително активно се работи в координация с различни структури на МВР - основно с ГДБОП и дирекция „Киберпрестъпления“, също с Агенция „Митници“ и прокуратурата, с оглед навременно установяване на такъв тип сайтове и предприемане на действия, каза Кирилов по отношение на проверките.

По думите му основното предизвикателство по отношение на контролната дейност е, че в 99 процента от случаите домейните на тези сайтове са извън територията на България, което силно ограничава възможностите на различните структури на МВР да спрат достъпа до съответния сайт и да бъде намален рискът за гражданите.

"В действията, които предприемаме, обикновено се извършва контролна покупка от страна на Изпълнителната агенция по лекарствата, а документите, които я придружават, се предоставят на МВР с оглед установяване на лицата, които извършват тази дейност, проследяване на IP адреси и възможност за сваляне на обяви", посочи той.

"В най-напреднал етап от такъв тип контролни дейности са три производства, като в два от случаите вече са съставени актове. В третия случай предстои лицето, за което има информация, че извършва тази дейност, да бъде извикано от органите на МВР и да му бъде съставен акт от служител на агенцията. Предвидените санкции са около 38 хил. евро за това нарушение", добави Кирилов.

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По думите му друго предизвикателство е, че в голяма част от сайтовете често има промени или в наименованията, или в линковете, които препращат към други сайтове, което силно затруднява действията на МВР. "Най-голямото предизвикателство в крайна сметка е това, че домейните не са на територията на страната и директното ограничаване на достъпа до тях практически е невъзможно", отбеляза Кирилов.

Той подчерта, че е изключително важно да продължат всички действия, свързани със запознаване на гражданите с рисковете от такъв тип нерегламентирано закупуване на лекарствени продукти. "Дори да се касае за лекарствен продукт, който е автентичен, при закупуването му от такъв тип сайт няма никакви гаранции за това как е съхраняван и дали качествата му отговарят на заложените изисквания", предупреди Кирилов.

"Закупувайки продукт - лекарствен или хранителна добавка - от такъв тип сайтове, които не са изпълнили законовите задължения за продажба на лекарствени продукти, се поема изключително сериозен риск. Няма незасегната държава в ЕС, като през последните месеци все по-актуална става продажбата на пептиди. Препоръките от немедицински лица, независимо дали са в социалните мрежи, или на други места, крият изключително сериозни рискове за здравето на гражданите", предупредиха от агенцията.

Организаторът на кампанията „Здраве без риск“ Десислава Власакиева също апелира гражданите, които имат информация за подобни сайтове, да подават сигнали. "Единственият вариант да знаем каква е реалната картина е да работим комплексно. Както институциите, така и обществото трябва да бъдат проактивни и да могат да дават обратна връзка, така че максимално бързо да се справим с проблема", заяви тя.

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"Масовото предлагане на нерегламентирани лекарствени продукти и хранителни добавки с подвеждащо съдържание и съмнителен произход е толкова агресивно в социалните мрежи и онлайн платформите, че ние не сме в състояние да се справяме с проверката дали те са легални, или нелегални. Един докладван подобен сайт беше свален за по-малко от две седмици. Подобна платформа с почти същия домейн беше създадена отново за по-малко от 24 часа. Не сме в състояние да се преборим с тази лавина от информация онлайн", каза още тя.

Власакиева подчерта, че е задължително да бъдат проверявани платформата и дали препаратът е регистриран като оригинален. По думите ѝ е задължително да се проверява и дали даден сайт е регистриран като онлайн аптека, ако се използва за продажба на лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание. Специалистът заяви, че вече имаме случаи и на подрастващи, които сами си прилагат подобни препарати.