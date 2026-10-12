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Проф. Радостина Александрова коментира случая в руския институт
На 2 октомври в Иркутск, Русия, умира 28-годишна служителка на институт за изследване на опасни инфекции, а съмнението за белодробна чума предизвиква международно безпокойство. Според Световната здравна организация няма потвърдена диагноза и не са установени доказателства за продължаващо предаване на инфекцията.
Вирусологът от Българската академия на науките проф. Радостина Александрова, че няма опасност от разпространяване на такова заболяване.
„Последно знаем, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Впоследствие беше добавено, че става дума за респираторна вирусна инфекция. Думата „чума“ не се споменава от официални служители”, допълни тя. Също така подчерта, че институтът, в който жената е работила, е с много сериозна история в борбата с чумата, а и с други опасни инфекции като антракс и холера.
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Тя отбеляза информацията, че руските власти са предприели мерки по отношение на инцидента. Александрова отбеляза, че и СЗО и международна научна общност настояват за повече отговори.
Професорът обаче посочи, че чумата има сравнително кратък инкубационен период – до една седмица. Тя допълни, че 200 души са били контактни на младата жена, но тази карантина вече е отпаднала, а изследванията на тези лица не са установили наличие на зараза.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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