На 2 октомври в Иркутск, Русия, умира 28-годишна служителка на институт за изследване на опасни инфекции, а съмнението за белодробна чума предизвиква международно безпокойство. Според Световната здравна организация няма потвърдена диагноза и не са установени доказателства за продължаващо предаване на инфекцията.

Вирусологът от Българската академия на науките проф. Радостина Александрова, че няма опасност от разпространяване на такова заболяване.

„Последно знаем, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Впоследствие беше добавено, че става дума за респираторна вирусна инфекция. Думата „чума“ не се споменава от официални служители”, допълни тя. Също така подчерта, че институтът, в който жената е работила, е с много сериозна история в борбата с чумата, а и с други опасни инфекции като антракс и холера.

Д-р Аспарух Илиев: Няма риск за разпространение на чумата, засечена в Сибир

Тя отбеляза информацията, че руските власти са предприели мерки по отношение на инцидента. Александрова отбеляза, че и СЗО и международна научна общност настояват за повече отговори.

Професорът обаче посочи, че чумата има сравнително кратък инкубационен период – до една седмица. Тя допълни, че 200 души са били контактни на младата жена, но тази карантина вече е отпаднала, а изследванията на тези лица не са установили наличие на зараза.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова