Министерството на здравеопазването призовава фармацевтичните компании да съдействат за осигуряването на по-добър достъп до налоксон - лекарство, което може да спаси човешки живот при предозиране. Призивът на здравното министерство идва на фона на нарастващата заплаха от фентанил и други опасни опиоиди.

При свръхдоза с опиоиди всяка минута е от значение. Налоксонът може бързо да противодейства на животозастрашаващите ефекти на тези вещества, включително на опасното потискане на дишането. Затова навременният достъп до него е от ключово значение, посочват от ведомството.

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Министерството на здравеопазването призовава компаниите, които притежават разрешения за употреба на лекарствени продукти с налоксон, да предприемат конкретни действия за определяне на пределна цена на тези продукти в България, за да се осигури достъп до животоспасяващото лечение и защита на пациентите.

За целта е необходимо компаниите да подадат заявление до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Процедурата е облекчена в сравнение с тази за включване на лекарство в Позитивния лекарствен списък - изискват се по-малко документи, а административната такса е по-ниска, заявяват от министерството.

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Подробна информация за необходимите документи и начина на кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, в раздел „Административно обслужване“, подраздел „Процедури по предоставяне на административни услуги“ - „Образуване на пределна цена на лекарствен продукт“. При необходимост от допълнителни разяснения компаниите могат да се обърнат директно към Съвета.

Министерството на здравеопазването разчита на активното участие и социалната отговорност на фармацевтичния сектор. Осигуряването на достъп до налоксон е важна част от усилията за по-ефективна реакция при случаи на предозиране с фентанил и други опиоиди, казват от ведомството.

Редактор: Ивета Костадинова