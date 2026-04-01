Всички Центрове за спешна медицинска помощ в страната вече разполагат с животоспасяващ антидот за година напред, който се използва при предозиране с опиоиди. След дарение от две компании наличното количество достигна над 2400 ампули, което гарантира на спешните екипи възможност за навременна реакция в критични ситуации.

В условията на нарастващ риск, свързан с употребата на силни синтетични опиоиди, включително фентанил, наличието на медикамента е от решаващо значение. Антидотът действа бързо, възстановява дишането и неутрализира ефекта от предозирането.

Фентанилът - новата заплаха: Зависимостта при младите идва бързо и тихо

Опиоидите са вещества, които се свързват с рецептори в централната нервна система и стомашно-чревния тракт, оказвайки силен болкоуспокоява ефект.

Осигуряването на нужния медикамент не може да разчита единствено на дарения. Министерството на здравеопазването работи по създаването на устойчив механизъм, чрез който държавата да гарантира регулярните му доставки и по-широк достъп до него за хората в риск. Паралелно с това се проучват възможностите за разширяване на достъпа до лекарството, включително за извънболнична употреба и под формата на назален спрей.

