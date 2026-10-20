Младите лекари отново излизат на протест заради забавените реформи в здравеопазването, непрозрачните конкурси за специализация и липсата на гаранции за достойно заплащане и качествено обучение. Това заяви д-р Даниел Кипров от инициативния комитет „Бъдеще в България“ в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

„Проблемите не засягат единствено младите медици. В системата има и лекари с дългогодишен опит, включително със специалности, които получават възнаграждения, близки до минималната работна заплата. Затова исканията на протестиращите са свързани с въвеждането на гарантиран минимален праг на заплащане за всички лекари", подчерта той.

Кипров посочи, че част от медиците не подкрепят публично протестите заради зависимостта си от ръководителите на лечебните заведения. Според него специализантите са особено уязвими, тъй като конфликт с техните началници може да застраши професионалното им развитие.

„Сегашният модел на финансиране на лечебните заведения създава неравенства и не гарантира справедливо разпределение на средствата", смята докторът. Той критикува система, при която възнагражденията зависят от отчетената дейност, а според него това създава предпоставки за злоупотреби.

Студенти по медицина и млади лекари излизат на протест пред Министерството на здравеопазването

Медикът предупреди и за мащаба на емиграцията сред младите лекари. По думите му близо половината от завършващите всяка година издават документи, необходими за професионална реализация в чужбина.

Кипров подчерта, че освен достойното заплащане е необходимо да се гарантират прозрачни и справедливи условия за специализация. Той припомни, че при предишното служебно правителство е била подготвена наредба, предвиждаща създаването на единен портал с информация за свободните места, условията и конкурсите за специализация във всички лечебни заведения. По думите му обаче промените все още не са въведени в пълна експлоатация, въпреки че от подготовката им е изминало значително време.

„Празни обещания слушаме вече година и половина“, коментира Кипров. Той допълни, че липсата на реален диалог с институциите и на конкретни резултати е сред основните причини за подновяването на протестните действия.

„Ако младите лекари не получат отговор от институциите, те са готови да направят действията си по-мащабни и видими", категоричен е Кипров.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева