Нова система за откриване на съмнителни ТЕЛК решения, предвижда законопроект за промени в Закона за здравето, който Народното събрание одобри на първо четене. Предложението е внесено от „Демократична България“.

Една от основните промени е свързана с контрола върху медицинската експертиза на трайно намалената работоспособност. Депутатите подкрепиха въвеждане на автоматизирана система, която да установява съмнителни обстоятелства при издаването на ТЕЛК решения.

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Целта е да се ограничат злоупотребите, при които се удостоверява трайна неработоспособност въз основа на неверни или неправилно отразени медицински данни.

Предвижда се системата да анализира информацията от Националната здравноинформационна система, включително историята на заболяванията, поставените диагнози и извършените изследвания. За откриването на несъответствия ще могат да се използват предварително зададени правила и технологии с елементи на изкуствен интелект.

При установяване на висок риск от нарушение съответното решение ще подлежи на допълнителна проверка. Ако то е издадено от ТЕЛК, случаят ще се разглежда от Националната експертна лекарска комисия. Когато съмненията са свързани с решение на НЕЛК, проверката ще се извършва от Министерството на здравеопазването.

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Предложението беше одобрено без дебат в пленарната зала. Одобреният законопроект предстои да бъдат разгледан и на второ четене, преди промените да станат окончателно част от законодателството.

Редактор: Цветина Петкова