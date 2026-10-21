Младите лекари подновиха протестите си. Ако обещанията на властта към тях не станат факт, студентите и специализантите по медицина са готови да започнат антиправителствени протести. Основното им настояване е реформа в здравеопазването.

Те искат изсветляване на процеса по кандидатстване и провеждане на специализациите в болниците. Настояват да има действащ електронен портал и да бъде дигитализирана книжката на специализанта. Апелират и за реформа на възнагражденията им.

„Нищо не се случва, макар че имахме обещания от началото на годината. От много болници принуждават колегите да използват законова вратичка, където те си намират друг фиктивен работодател само за да могат да работят за тях, но да не получават и стотинка”, посочи общопрактикуващият лекар д-р Даниел Кипров в ефира на „Здравей, България”.

За какво настояват протестиращите млади лекари

Той подчерта, че близо половината от завършващите заминават за чужбина. „Един мой приятел изкарва тук около 800 евро и затова е принуден да кара нощни смени в друго лечебно заведение, за да може просто да си плати наема и сметките”, каза д-р Кипров.

Катя Ивкова обеща, че уважава протестите и исканията ще бъдат изпълнени. Младите медици обаче не вярват на политическото говорене. Като пример защо д-р Кипров електронния портал. „Системата беше разработена, просто трябваше да влезе в експлоатация при стъпването на Катя Ивкова като министър на здравеопазването, а тя дори не беше запозната”, посочи той.

Повече гледайте във видеото.