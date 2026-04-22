Младите лекари у нас отново поставят на дневен ред исканията си за реформа в специализацията и по-добри условия на труд, на фона на смяна на политическата власт и очаквания за нов диалог със здравните институции.

В предаването „Твоят ден“ д-р Даниел Кипров, който е лекар-специализант по обща медицина, каза, че младите лекари вече са потърсили контакт с политическите сили още по време на предизборната кампания, като са изпращали покани за диалог към партии от различни политически лагери.

Кипров посочи, че част от формациите са откликнали и са били обсъдени конкретни политики, свързани със здравеопазването. Според него обаче липсва реален диалог с основната политическа сила в новия парламент, което поражда очакване за последващи срещи и разговори.

Основните искания на младите лекари остават непроменени - по-ясни правила за кариерно развитие и гаранции, че специализациите няма да зависят от неформални практики или допълнителни финансови стимули. Вторият ключов акцент е повишаването на възнагражденията, така че те да покриват базовите нужди и да не налагат работа на няколко места едновременно.

От страна на специализантите се отчита и напредък по обсъжданите промени в наредбата за специализациите. Сред предвидените мерки е създаването на електронна платформа, в която да се публикуват всички свободни места, както и механизъм за подаване на сигнали при нарушения на правата на специализантите.

Очакванията към новото мнозинство са за реален политически диалог и конкретни действия в сектор „Здравеопазване“, където проблемите, според младите лекари, остават нерешени от години.