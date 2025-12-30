Реализирани са 122 мисии за периода 1 януари – 30 декември 2025 г., съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха на официалната си Facebook страница.

Според данните 92 са вторичните мисии от типа hospital to hospital, а 30 са първични от мястото на инцидента до лечебно заведение с необходимото ниво на компетентност.

Транспортираха с хеликоптер родилка с обилна кръвозагуба от Благоевград към София

"Преобладаващата патология на пострадалите е травматизъм, в резултат на пътнотранспортни произшествия, височинни травми, трудови злополуки и др.", пише в публикацията. Най-малкият транспортиран по въздуха пациент е бебе на 5 месеца, а най-възрастният - на 92 години.

Мъж пострада тежко в цех в Смолянско, транспортираха го с хеликоптер до София

"Благодарим за добрата координация и съвместните усилия на всички участници в процеса - „България Хели Мед Сървиз” - ЕАД, дирекция „Национална система 112“, Планинската спасителна служба, центровете за спешна медицинска помощ, лечебните заведения и екипите, които работят в тях", добавиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

"От стартирането на системата #HEMS през юни 2024 г., до момента са реализирани общо 165 мисии по оказване на спешна медицинска помощ по въздуха", пише още в публикацията.

Редактор: Ивайла Митева