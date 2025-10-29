Снимка: БТА
По спешност ѝ е направено секцио
Въздушната линейка транспортира родилка от Благоевград към столично лечебно заведение, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.
Жената е на 35 години. Вчера следобед по спешност е извършено секцио, но поради обилна кръвозагуба е потърсена възможност за въздушен транспорт към болница в столицата.
Състоянието на жената е овладяно, посочи още д-р Михайлов. Детето остава в благоевградската болница.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Десислава Велкова, БТА
