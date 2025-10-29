Въздушната линейка транспортира родилка от Благоевград към столично лечебно заведение, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.

Жената е на 35 години. Вчера следобед по спешност е извършено секцио, но поради обилна кръвозагуба е потърсена възможност за въздушен транспорт към болница в столицата.

Транспортираха с хеликоптер дете, паднало край Седемте Рилски езера (ВИДЕО)

Състоянието на жената е овладяно, посочи още д-р Михайлов. Детето остава в благоевградската болница.

Редактор: Цветина Петкова