Броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго надхвърли 10 000, сочат публикувани днес правителствени данни. В същото време здравните власти се борят да ограничат разпространението на болестта в няколко африкански държави.

Това е най-бързо разрастващата се епидемия от ебола в историята, като близо половината от общо 10 060 заразени са починали, съобщават от конгоанското министерство на здравеопазването. Епидемията е и най-смъртоносната в историята на страната.

Броят на заразените с ебола в Конго надхвърли 8000

Вълната от заразата, обявена през май, е причинена от редкия щам „Бундибуджо” на вируса, срещу който все още няма одобрена ваксина или лечение.

Екипите, мобилизирани да спрат разпространението на болестта, са изправени пред сериозни препятствия – въоръжени конфликти, разрушена пътна инфраструктура и враждебност от страна на местни жители, породена от недоверие и дезинформация. Това значително затруднява здравните служители в опитите им да убедят хората да съобщават за симптомите си и да търсят медицинска помощ.

За сравнение, най-мащабната и смъртоносна епидемия от ебола досега – тази в Западна Африка през 2014-2016 г., доведе до над 28 000 заразени и повече от 11 000 жертви. За съпоставим период от началото на разпространението ѝ настоящата криза регистрира поне три пъти по-висок брой заразени и починали.

Редактор: Мария Барабашка