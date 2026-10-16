Очите са един от органите, за които често се сещаме едва когато започнем да виждаме по-зле. Замъгленото виждане, главоболието, усещането за „пясък“ в очите или трудностите при четене често приемаме като нещо временно – умора от компютъра, телефона, таблета или недоспиване.

За здравноосигурените хора НЗОК заплаща редица профилактични, диагностични и лечебни дейности, свързани със зрението – от изследването на зрителната острота при профилактичния преглед до лечението на сериозни очни заболявания.

Ако очите ми просто са зачервени, сълзят или ме болят, имам светкавици, поява на много „мушици“ пред очите, какво да правя?

Тези симптоми могат да показват наличие на заболяване, което следва да бъде уточнено от лекар специалист по очни болести.

Включва ли годишният профилактичен преглед изследване на зрението?

Задължителния годишен профилактичен преглед през съответната календарна година, предвижда на здравноосигурените лица над 18 години и изследване остротата на зрението (ориентировъчно, без определяне на диоптри).

А децата до 18 г.?

При наблюдение на децата по програма „Детско здравеопазване“ наблюдаващият лекар извършва ориентировъчна обща оценка на зрението - два пъти годишно- на шестмесечна и на едногодишна възраст, на пет годишна възраст се извършва изследване на зрителната острота - ориентировъчно. На деца от 7-до 18-годишна възраст се извършва изследване на зрителна острота и цветоусещане един път за календарната година.

Ако имам проблем със зрението, мога ли да отида на офталмолог по НЗОК?

Първо следва да се посети личния лекар, който след преглед прави преценка за необходимостта от провеждане на специализиран преглед от лекар офталмолог и издава медицинско направление.

Какво може да направи офталмологът по НЗОК?

В пакета на лекаря специалист по „Очни болести“ влизат различни специализирани и високоспециализирани медицински дейности като: изследване на зрителна острота, на зенични реакции, на рефракция с предписване на очила, на заден очен сегмент, на зрително поле - периметрия или кампиметрия, тонометрия и други.

„Твоите здравни права”: какво поема НЗОК при посещение при стоматолог

За кои дейности, свързани със зрението заплаща Здравната каса?

Измерването на очното налягане, изследването на очните дъна и зрителното поле са неща, които НЗОК заплаща на здравносигурените лица.

7. А операцията при катаракта – „перде“?

Oперативното лечение на катаракта се осъществява по амбулаторна процедура, по която операцията се извършва в един ден и пациента не се налага да бъде хоспитализиран. НЗОК заплаща за оперативната дейност, необходимите клинични и диагностични изследвания и процедури, за медикаменти и консумативи. Не се заплащат скъпоструващите медицински изделия за провеждане на лечението – в случая: очна леща и вискосубстанция.

8. А ако след операцията се появи вторична катаракта?

Провежда се по същата процедура или ако се използва лазер може да се проведе по амбулаторна процедура.

9. Плаща ли НЗОК лазерна операция при катаракта?

НЗОК заплаща лазерната операция само при вторична катаракта.

10. Какво лечение заплаща НЗОК при глаукома?

Освен консервативното лечение по клинична пътека НЗОК осигурява и оперативното лечение на глаукома по амбулаторна процедура. Покриват се всички дейности по диагностиката и лечението, като не се покриват само имплантите и вискосубстанцията.

11. Плаща ли НЗОК лечение при отлепване на ретината?

Оперативно лечение при отлепване на ретина се заплаща от НЗОК и може да се осъществи в рамките на клинична пътека. В клиничната пътека не е включена лазерна операция.

Съществуват други оперативни методи за лечение при отлепване на ретината, които са включени по клинична пътека.

Какви здравни услуги предоставя НЗОК на пациенти с автоимунни заболявания

12. Плаща ли НЗОК трансплантация на роговица?

Кератопластиката може да се осъществи в рамките на клинична пътека. НЗОК поема всички разходи по тази клинична пътека, с изключение на някои скъпоструващи медицински изделия (когато са използвани такива). Това са: Т.трепан за донорска роговица; трепан за реципиентно ложе; импланти за траен терапевтичен и козметичен ефект, които се заплащат от пациента.

Редактор: Цветина Петрова