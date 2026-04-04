Експертите на Националната здравноосигурителна каса продължават да разясняват какви са здравните ни права в различни ситуации. Темата за денталната помощ коментира главният експерт Ирина Цалова в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

По думите ѝ здравноосигурените лица са разделени в две възрастови групи – до 18 години и над 18 години, като разликите в пакетите са съществени. „Лицата са разделени на две възрастови групи – пакет дейности до 18 години и пакет дейности над 18 години. Разликата е в обема дейности. По-голям брой дейности имат лицата до 18 години”, заяви Цалова.

Експертът заяви, че всеки здравноосигурен има право на един обстоен преглед годишно, който включва снемане на зъбен статус и се покрива изцяло от касата. „В рамките на една календарна година всеки има право на един обстоен преглед, който е изцяло заплатен от здравната каса. Бременните имат право и на допълнителен преглед”, уточни Цалова.

Сред останалите дейности, които се покриват частично, са поставяне на пломба и вадене на зъб. „Доплащането от пациента е 2,05 евро както за пломба, така и за екстракция на постоянен зъб с анестезия. В рамките на една календарна година здравноосигурените лица над 18 години имат право на един преглед и три дейности – пломба или вадене на зъб”, допълни тя.

По отношение на материалите експертът заяви, че е записано е обтурация с химичен композит. Лицето дължи доплащане, ако предпочете друг материал или метод.

Цалова разясни как стоят нещата със заплащането на упойката. „Пациентът заплаща само регламентираното доплащане. Упойката е част от дейността, която касата заплаща”, подчерта тя.

По нейни думи неизползваните дейности не могат да се прехвърлят за следваща година. „Пакетът дейности е за една календарна година. Ако някоя дейност не е използвана, тя не може да се прехвърли”, каза още експертът.

По отношение на протезите, НЗОК покрива лечението при напълно обеззъбени пациенти. „НЗОК заплаща възстановяването на дъвкателния апарат с горна и долна протеза, както и изработката на самите протези”, заяви тя.

Гъвкавост има при избора на стоматолог

Цалова заяви, че здравноосигурените лица могат да изберат лекар по дентална медицина на територията на цялата страна, без значение от адресната регистрация. „Всяка дейност може да бъде извършена от различен лекар, като е необходимо пациентът да носи здравноосигурителната си книжка”, каза тя.

