Профилактиката и ранната диагностика са решаващи за контрола на сърдечно-съдовите заболявания и диабета – това подчерта д-р Страшимир Генев, главен експерт в Националната здравноосигурителна каса, при участието си в рубриката „Твоите здравни права“ в здравното предаване „Пулс“.

Д-р Генев напомни, че сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за заболеваемост и смъртност в България. При здрави хора профилактичните прегледи се извършват веднъж годишно от общопрактикуващия лекар.

Те включват:

• лабораторни изследвания (като холестерол и триглицериди);

• електрокардиограма;

• изследване на урина;

• при необходимост - насочване към кардиолог.

„Твоите здравни права”: Прегледите при специалист и медицинските направления

Лекарят оценява и наличието на рискови фактори, включително наследствена обремененост или придружаващи заболявания, като при нужда формира рискови групи.

При пациенти със сърдечно-съдови заболявания се прилагат сходни изследвания, но с по-активно наблюдение. Общопрактикуващият лекар дава препоръки за начин на живот - физическа активност, хранене, отказ от тютюнопушене и ограничаване на алкохола, както и намаляване на стреса.

Съгласно Националния рамков договор пациентите подлежат на задължителни консултации с кардиолог един или два пъти годишно, като при необходимост могат да бъдат насочени и към болнично лечение.

По време на профилактичния преглед личният лекар оценява риска от развитие на диабет тип 2 чрез специализиран въпросник. При липса на симптоми това позволява ранно откриване на рискови пациенти.

Прегледите включват: изследване на кръвна захар и инсулин; гликиран хемоглобин; електрокардиограма; при необходимост – изследване на очно дъно.

Пациентите в риск подлежат на активно наблюдение и получават препоръки за ограничаване на рисковите фактори и водене на по-здравословен начин на живот. При вече диагностициран диабет пациентите се диспансеризират - по тяхно желание - и получават цялостно наблюдение, финансирано от НЗОК.

В зависимост от типа диабет: инсулинозависимите пациенти се проследяват в специализирана извънболнична помощ; останалите – от общопрактикуващия лекар.

„Твоите здравни права”: Лечение без престой в болницата

НЗОК покрива:

• изследванията и консултациите със специалисти;

• медикаментозното лечение, включително инсулини и перорални препарати;

• тест ленти за самоконтрол на кръвната захар.

Глюкомерите не се заплащат от касата, но обикновено се предоставят от фирмите, които осигуряват тест лентите.

Д-р Генев подчерта, че пациентите трябва активно да търсят профилактични прегледи, тъй като ранното откриване на заболяванията значително подобрява прогнозата. „Грам превенция е равен на килограм лечение“, обобщи той, като подчерта, че навременната профилактика води до по-успешно лечение и по-добро качество на живот.