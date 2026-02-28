Тази седмица в рубриката „Твоите здравни права” разглеждаме могат ли пациентите да се изследват и лекуват в болница без да пренощуват. Темата коментира главният експерт в Дирекцията методология на медицинските и денталните дейности към НЗОК Мария Димитрова в предаването „Пулс” по NOVA NEWS

По думите на Димитрова амбулаторната процедура включва диагностика и медикаментозно лечение, които се извършват в рамките на кратък период. „Амбулаторната процедура представлява диагностика и медикаментозно лечение на заболявания от различно естество, които се провеждат за кратък период - от няколко часа до приключване на всички необходими процедури и манипулации”, уточни тя.

Сред най-честите примери тя посочи заболявания на бъбреците, гастроинтестиналния тракт и онкологични заболявания. „Колонскопията и гастроскопията са много често срещани и пациентите именно чрез амбулаторна процедура могат да ги проведат”, допълни експертът.

Тя добави, че за провеждането ѝ се издава направление. „Пациентът не заплаща за извършване на манипулациите, които включва самата процедура, тъй като има направление”, подчерта Димитрова.

Какво е клинична процедура?

Експертът поясни, че клиничната процедура стои между амбулаторната процедура и клиничната пътека. „Клиничната процедура е набор от специализирани медицински дейности, които се провеждат за подобряване на здравословното състояние на пациенти с различни заболявания”, обясни тя.

Тя се прилага при бъбречни заболявания и диализа, злокачествени солидни тумори, хематологични заболявания, заболявания на дихателната система и състояния, изискващи интензивни грижи. „Клиничната процедура е с продължителност до 24 часа. Тя не изисква хоспитализация, тоест стои между клиничната пътека и амбулаторната процедура”, уточни Димитрова.

Клинична пътека

По думите на Димитрова клиничната пътека вече изисква хоспитализация и минимален болничен престой, който е различен в зависимост от конкретната диагноза. „Клиничната пътека включва диагностично-лечебен алгоритъм - диагностични и терапевтични процедури, които трябва да бъдат извършени, за да бъде отчетена правилно”, подчерта експертът.

При нея здравноосигуреното лице не заплаща медицинските дейности, включени в пътеката. „Единствено пациентът заплаща таксата за престой в болница“, поясни тя.

Информираното съгласие

Експертът определи информираното съгласие за задължително както при клинична процедура, така и при клинична пътека. „То е задължително изискване, за да може да бъде извършена процедурата”, каза Димитрова.

