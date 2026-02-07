В рубриката „Твоите здравни права” на „Пулс” гостува директорът на дирекция „Медицински изделия и помощни средства” към Националната здравноосигурителна каса Даниела Попова. Темата бе посветена на помощните средства и медицинските изделия, които Здравната каса заплаща.

Експертът поясни, че НЗОК заплаща медицински изделия както в извънболничната, така и в болничната помощ. В доболничната помощ най-често използваните изделия, които пациентите получават чрез аптеки с договор със Здравната каса, са тест-ленти за измерване на кръвната захар, сензори за глюкоза, инсулинови помпи и консумативи за тях, както и различни аксесоари за стомирани пациенти.

В болничната помощ НЗОК покрива широк спектър от високотехнологични и иновативни медицински изделия. Част от тях се заплащат на 100% и не изискват доплащане от пациента, а за други е предвидено частично доплащане. Най-често това са изделия, използвани в кардиохирургията, съдовата хирургия, ортопедията, гастроентерологията и урологията. Сред тях са стентове, аортни клапни протези, изкуствени стави, кохлеарни импланти, устройства за невростимулация и гръбначни стимулации.

Даниела Попова подчерта, че при прием в болница лекуващият лекар определя необходимостта от конкретно медицинско изделие и е длъжен да информира пациента дали то се покрива изцяло от НЗОК или е необходимо доплащане. В лечебните заведения на видно място трябва да има публикуван списък с изделията, които се реимбурсират от касата, както и тези, които са изцяло за сметка на пациента.

Експертът обърна внимание на лечението на диабет. От началото на 2025 година НЗОК заплаща изцяло иновативна затворена хибридна система за лечение на диабет тип 1, включително при деца. Стойността на устройството надхвърля 8 000 евро и не изисква доплащане от пациента, като за първите три месеца се осигуряват и необходимите консумативи.

По отношение на помощните средства за хора с увреждания, Попова обясни, че процесът е напълно електронизиран и значително улеснен. Сред покриваните средства са инвалидни и акумулаторни колички, както и вертикализатори за деца. Пътят на пациента започва с личния лекар и направление за ЛКК, която предписва необходимото средство и изпраща документите по електронен път към НЗОК. Заявленията се разглеждат в срок до 7 работни дни. Пациентите получават незабавно уведомление чрез SMS или Viber за одобрение или мотивиран отказ. След одобрение помощното средство може да бъде получено от всеки търговски обект с договор с НЗОК, без териториални ограничения.

