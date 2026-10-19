Зрителните увреждания често се развиват незабелязано, а според Световната здравна организация най-малко 1 милиард случая в света биха могли да бъдат предотвратени или все още не получават необходимата грижа. Кампанията „Виж очите си навреме“ предлага безплатен очен скрининг с помощта на изкуствен интелект в София и 29 малки населени места.

В предаването „Социална мрежа“ на NOVA NEWS гостуват офталмологът от Клиниката по очни болести в Александровска болница д-р Васил Хайкин и изпълнителният директор на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването Мира Ганова.

„Хората подценяват очното си здраве, което рефлектира върху статистиката – все по-задълбочаващи се очни заболявания. Тези, на които правим скрининг, са четирите най-сериозни и социално значими очни заболявания, които водят до частична или до пълна слепота“, каза Мира Ганова. По думите ѝ се използва потенциалът на новите технологии и профилактиката бива „закарана“ до пациентите в малките населени места, където достъпът до очна грижа е по-затруднен.

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Д-р Васил Хайкин каза, че очните заболявания в началото започват безсимптомно. „Пациентът може да има очен проблем и години наред да не го усеща, особено, когато е засегнато само едното око, а другото компенсира. Случва се възрастните пациенти да забележат проблем, но да се притесняват да отидат при очния лекар, притесняват се от диагнозата, притесняват се да не бъдат товар за близките си. Но се получава точно обратното“, обясни офталмологът.

Всеки един проблем, установен навреме, има шанс да бъде овладян, каза още д-р Хайкин.

Мира Ганова допълни, че скринингът в тази кампания е за хора на или над 50 годишна възраст и такива с диагностициран диабет.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова