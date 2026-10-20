Студенти по медицина и млади лекари подновяват протестите си и днес излязоха на първа демонстрация пред Министерството на здравеопазването във вторник. Основното им настояване е за реформа в здравеопазването. Те настояват предизборните обещания да бъдат изпълнени, а сред тях са изсветляване на процеса по кандидатстване и провеждане на специализациите в болниците, работещ портал за специализации, електронни книжки на специализанта и промяна във възнагражденията им за достоен труд.

Снимка: Алис Дамянова, NOVA

Сред исканията им са още реформа, която да позволи на пациентите да доплащат по-малко за медицинска грижа.

Снимка: Алис Дамянова, NOVA

Здравният министър потвърди ангажимента на правителството, като посочи, че в бюджета за 2027 г. са предвидени 1550 евро минимална заплата за лекар-специализант.

Ако обещанията на властта към тях не станат факт, студентите и специализантите по медицина са готови да започнат антиправителствени протести.

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Протестът е с начален час 18 часа и ще продължи с шествие до Народното събрание.

Редактор: Дарина Методиева