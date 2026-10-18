Планирането на бременност е първата и най-важната стъпка към здравото бъдеще на майката и бебето. Как да подготвим организма си на хормонално, метаболитно и физическо ниво? Тази тема коментираха в предаването "Пулс" ендокринологът д-р Айлин Фейзуллова и Симона Богданова, която е доктор по кинезитерапия, университетски преподавател и автор на книга за движението по време на бременност.

По думите на д-р Фейзуллова психическото здраве е изключително важно за фертилитета на жената. "Важно е да се следи и дали циклите са овулаторни, защото само и единствено при наличието на овулация в рамките на цикъла жената може да забременее. Поради изчерпването на яйчниковия резерв с течение на времето е добре репродуктивните планове да се осъществяват по-рано. До 35-годишна възраст е удачен период, в който жената да се замисли за това, а ние чрез изследванията можем да помогнем за това тя да знае какъв статус има организмът ѝ в момента", каза тя.

"Общото правило е, че жени до 35-годишна възраст при една година неуспешни опити за забременяване трябва да посетят репродуктивен специалист, като това най-често са гинеколозите, които имат такава насоченост, както и задължително ендокринолог. При жени до 40-годишна възраст - при шест месеца неуспешни опити, а при жени над 40-годишна възраст - веднага. Добре е не просто да чакаме в този период, а да осъществим някакви насочващи изследвания", съветва специалистът.

Контролът на теглото по време на бременност е важен за метаболитното здраве на бебето

Кинезитерапевтът Симона Богданова заяви, че подготовката на опорно-двигателния апарат е съществена. "Няма как да подготвим тялото си за всички промени, но можем да го научим да се адаптира с правилните упражнения за засилване на коремната и гръдната мускулатура", посочи тя.

По думите ѝ подготовката не приключва само с това, а включва и тренировки за подвижност, баланс, координация и равновесие. Специалистът сподели своята рецепта за здраве, която включва движение за тялото, знание за ума и време за нещата, които обичаме.

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