Контролът на теглото през 40-те седмици бременност е въпрос на здраве, както за майката, така и за програмирането на метаболизма на бебето за цял живот. Как бременната жена да избира храната и да организира активността си?

Гинекологът д-р Яна Христова от „Майчин дом“ каза в предаването „Пулс“ на NOVA NEWS, че има норма на качване на килограми по време на бременност и тя много зависи от изходното тегло на жената при нейното забременяване. По думите ѝ една жена с нормално телесно тегло може да наддаде в хода на бременността между 12,5 и 18 кг. Жените с поднормено тегло имат малко по-висок диапазон, докато тези, които са с наднормено тегло или затлъстяване, трябва много да внимават колко килограма качват, тъй като при тях нормата е от 5 до 9 кг, обясни гинекологът.

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„Жените със затлъстяване и наднормено тегло не трябва да качват повече от 200 грама на седмица. Тези с нормално телесно тегло – около 400 грама, а жените, които са стартирали с много ниско телесно тегло, те могат и по половин килограм на седмица да си позволят да наддадат. Друго много важно е, че тези наддавания на килограми не се случват в първия триместър – там не би трябвало да има почти никаква промяна в телесното тегло. Тоест, този скок се случва във втори и трети триместър“, посочи д-р Христова.

По думите ѝ наднормените килограми крият огромни рискове от усложнения не само в хода на самата бременност, но те са фактор и в начина на протичане на едно раждане, независимо дали то ще бъде естествено или с цезарово сечение.

Д-р Яна Христова обърна внимание, че в народопсихологията е залегнало схващането, че една бременна жена трябва да се храни за двама. „Още през 60-те години на 20-и век започват да се развиват научни хипотези, че храненето на майката „програмира“ здравето на нейното бъдещо дете още в утробата. И с развитието на епигенетиката, това още повече се изсветлява като фактор за метаболитното здраве на поколението. Важно е не само какво яде майката, ами и в какви количества. Бременните, които са с наднормено тегло, които не се съобразяват с количеството и качеството на храната, поставят своето бъдещо поколение в риск от затлъстяване, от развитие в по-късен етап от живота на сърдечно-съдови заболявания, диабет, инфаркти, инсулти и цялата плеяда на сърдечно-съдовите заболявания“, обясни гинекологът.

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По думите ѝ има правило при храненето, че половината от храната, която изяждаме, трябва да бъде целулоза (суров зеленчук, салата), една четвърт да бъде протеин и една четвърт бавен въглехидрат.

Относно физическата активност на бременните д-р Христова каза, че препоръките са за около 150 минути седмично, разпределено по начин, който е най-подходящ за бременната жена. „Обикновено около 30 минути дневно, оптимално аеробно натоварване“, посочи гинекологът.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова