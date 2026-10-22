Български хирург извърши роботизирана операция на пациент в Плевен, докато се намираше в Шанхай, Китай. Интервенцията е реализирана на 20 октомври 2026 г. от ректора на Медицинския университет – Плевен, проф. д-р Добромир Димитров.

Операцията е проведена с помощта на роботизираната система Toumai на MicroPort MedBot. Пациентът е бил опериран за лява ингвинална херния чрез минимално инвазивен метод. Проф. Димитров е управлявал хирургичните инструменти от специализирана конзола в Китай.

Снимка: Медицински университет - Плевен

В операционната зала в Плевен е присъствал медицински екип, готов да поеме управлението при необходимост. В него са участвали хирурзите доц. д-р Мартин Караманлиев и доц. д-р Полина Маринова, анестезиологът д-р Славина Йоханова, операционните сестри Виолета Динова и Жаклин Михайлова и анестезиологичната сестра Юлияна Въткова.

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Подготовката за интервенцията е продължила четири дни. През това време екипите са тествали комуникационната връзка, управлението на роботизираните инструменти и системите за безопасност.

Непосредствено преди операцията са възникнали многократни прекъсвания в управлението на инструментите. След възстановяване на стабилната връзка хирургичната интервенция е продължила около един час.

Снимка: Медицински университет - Плевен

Забавянето на сигнала между двете локации е било около 160–180 милисекунди. Операцията е завършила успешно, а пациентът е изведен от упойка в добро непосредствено следоперативно състояние.

„Най-важното за мен е, че пациентът е добре. Успехът принадлежи на целия екип – хирурзи, анестезиолози, медицински сестри, инженери и технически специалисти в България и Китай“, заяви проф. Добромир Димитров след интервенцията.

Операцията е резултат от съвместната работа на Медицинския университет – Плевен, Центъра за компетентност „Леонардо да Винчи“ и Клиниката по онкологична хирургия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, с подкрепата на международни технологични и инженерни екипи.

Снимка: Медицински университет - Плевен

Телехирургията позволява на специалисти да участват в операции от разстояние. Технологията създава възможности за достъп до високоспециализирана медицинска помощ независимо от местоположението на пациента.

Прилагането ѝ обаче изисква надеждна интернет връзка, прецизно управление на роботизираните инструменти и ясни правила за безопасност. Важна е и готовността на медицинския екип на място да поеме операцията при технически проблем.

Реализираната интервенция поставя начало на научен проект, насочен към развитието на телехирургията и международното сътрудничество в областта на високотехнологичната медицина.

Редактор: Габриела Павлова