На 18 октомври светът отбелязва Деня на менопаузата - един напълно естествен етап от живота на жената, който обаче през последните години настъпва все по-рано. Какви са причините и как да преминем през него възможно най-безпроблемно обяснява в предаването "Пулс" по NOVA NEWS ендокринологът д-р Мария Калинкова.

"Менопаузата е един физиологичен етап от живота на жената. Няма конкретна медицинска обосновка защо настъпва менопаузата. Една жена трябва да има 12 месеца без настъпила менструация и това бележи началото на менопаузата", каза ендокринологът. По думите на д-р Калинкова това е индивидуално и зависи от генетични причини и начина на живот. Тя добави, че една жена прекарва около 40% от живота си в менопауза.

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Със забързания начин на живот, с липсата на достатъчно сън, с непълноценното хранене, с многото стрес, както и с генетична предразположеност, в днешно време все повече и повече жени навлизат в менопаузата на по-ранен етап, каза специалистът, като допълни, че факторите, които бележат по-ранното настъпване на менопауза, са много.

По думите на ендокринолога около 45-годишна възраст е нормално една жена да има перименопаузални оплаквания, като топли вълни, тревожност, раздразнителност и нарушения в съня. "Понякога тези оплаквания изобщо не се наблюдават и една жена навлиза в менопауза, без преди това да е имала някакви знаци, които да ѝ подсказват за това", уточни д-р Калинкова.

Как менопаузата се отразява на общото състояние на организма

"Специалистът е този, който да разграничи оплакванията от една перименопауза с друго заболяване и да назначи изследвания, по които да постави диагноза дали жената навлиза в перименопауза - това не е заболяване, а естествен етап, или имаме друго прилежащо заболяване", допълни тя. Като пример специалистът даде заболяванията на щитовидната жлеза, които много често замаскират цялостната картина.

Д-р Калинкова каза още, че когато една жена навлиза в менопауза, най-големият риск за нея е от страна на сърдечно-съдовата система и риска от сърдечно-съдови инциденти, и от страна на опорно-двигателната система и риска от развитие на остеопороза.

В края на предаването тя даде своята лична рецепта за здраве, която включва сън, спорт, правилно хранене и повече усмивки.

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