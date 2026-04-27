Периодът на менопаузата е преход в живота на всяка жена, който често е съпътстван от редица промени. Хормоналният баланс се пренастройва, което може да се отрази както на общото състояние на организма, така и на кожата.

Но какво се случва с тялото на жената? По темата говорят двама специалисти - ендокринологът д-р Мария Калинкова и председателят на Българската асоциация на естетичните дерматолози д-р Росица Денчева в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Д-р Денчева каза, че онова, което за пръв път се забелязва от дамите, още преди промяната в менструалния цикъл, е изсъхването на кожата.

Eндокринологът д-р Калинкова каза, че по време на менопаузата има вариации в нивата на прогестерона и естрогена. Тя допълни, че това обаче може да не е свързано с менструалния цикъл. Също така подчерта, че един от първите симптоми е неговото скъсяване. Но това също така може да се обяснява със стресови ситуации, напрежение и други, каза още лекарят.

Д-р Денчева посъветва, ако кожата ни е по-суха, да обърнем внимание на козметичните продукти, които използваме. Препоръчително е да се включат такива с овлажняващи субстанции, но да се избягват активните вещества в тях, за да не се възпали или раздразни кожата.

Д-р Калинкова каза, че може да се прибегне до хормонална терапия, която да компенсира недостига на естроген и прогестерон. Също така препоръча хранителни добавки, съдържащи екстрат от соя и фитоестрогени. Лекарят допълни, че има медикаменти, които може да коригират нарушенията в съня и да намалят невровегетативните оплаквания.

Д-р Денчева каза, че е добре да се добавят още антиоксиданти, витамини и ненаситени мастни киселини към храната.

Според д-р Калинкова трупането на килограми в областта на корема се обяснява със спада на нивата на естрогените, което създава условия за развитие на инсулинова резистентност.

