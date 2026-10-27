Тейлър Суифт официално стана част от Залата на славата на авторите на песни в Нешвил. 14-кратната носителка на наградата „Грами“ получи отличието на церемония в Music City Center, където изрази благодарността си към колегите, които са я напътствали в началото на кариерата ѝ. „Едно нещо, което научих, е, че авторите на песни, макар да притежават свръхчовешка способност да разбират и тълкуват човешката същност, също са просто хора. По много начини именно те ме възпитаха и напътстваха през годините, в които се формирах като личност“, заяви певицата.

В речта си Суифт подчерта, че възможността да експериментира с различни музикални жанрове, да пътува по света и да работи с разнообразни творци се дължи на основите, които е изградила в Нешвил. „Единствената причина да имам тази гъвкавост в творческия си процес са основите, които усвоих тук, в Нешвил. Нито за миг не забравям това“, каза тя. Певицата допълни, че е „изключително поласкана“ да стане част от общността на този етап от живота си и ще пази момента завинаги. За нея Нешвил е мястото, което е развило онова в музиката и личността ѝ, с което най-много се гордее.

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Още през август изпълнителният директор на фондацията на Залата на славата Марк Форд обяви, че Суифт ще бъде най-младият член на випуск 2026 в категорията за съвременни автори на песни и изпълнители с поне 20-годишна кариера. Сред номинираните в различните категории бяха още Лайл Ловет, Брус Чанъл, Шон Камп и Лий Томас Милър. В изявление по повод отличието Суифт си припомни, че още като дете е смятала Нешвил за идеалното място, където да се развива като автор на песни, да се учи от най-добрите и да стане част от общност, обединена от разказването на истории.

Основана през 1970 г., Залата на славата на авторите на песни в Нешвил е приела общо 254 автори на песни. По-рано през 2026 г. Суифт беше включена и в състава на новите членове на Залата на славата на авторите на песни в Ню Йорк. Там тя беше отличена заедно с Уолтър Афанасиев, Тери Бритън и Греъм Лайл, Пол Стенли и Джийн Симънс от KISS, Кени Логинс, Аланис Морисет и Кристофър „Трики“ Стюарт. С това признание Суифт стана най-младата жена, приета в нюйоркската Зала на славата.

Редактор: Ралица Атанасова