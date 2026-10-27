Снимка: iStock
-
От папа до динозавър: Кучета превзеха Ню Йорк в костюми за Хелоуин (ВИДЕО)
-
Защо финландците обичат боровинките (ВИДЕО)
-
"Темата на NOVA" в аванс: „Космически досиета“
-
Нова забрана премахва разходките с файтони в Ню Йорк от 2028 г. (ВИДЕО)
-
Акулата Букани осуети спасителите си и се върна в градския канал в Южна Корея (ВИДЕО)
-
Писателката, номинирана за наградата „Астрид Линдгрен”: Научила съм се да слушам децата, разговорите с тях са много ценни
Сонг Кеню се вдъхновил от комиксите и филмите за Спайдърмен
Сонг Кеню от Китай привлече внимание с необичаен проект – летящ скейтборд, вдъхновен от комиксите и филмите за Спайдърмен. Младият изобретател се опитал да пресъздаде летящата дъска на Зеления гоблин, като използвал електрически ротори, смартфон за управление и система за изчисляване на баланса. След неуспешни опити и проблеми с мощността на двигателите изкуственият интелект му помогнал да търси решение за стабилността и управлението на конструкцията.
Любопитните истории зад "случайните" изобретения
Историята на младия изобретател е пример за това как въображението, технологиите и изкуственият интелект могат да се срещнат в един необичаен проект.Редактор: Габриела Павлова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни