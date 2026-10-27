Сонг Кеню от Китай привлече внимание с необичаен проект – летящ скейтборд, вдъхновен от комиксите и филмите за Спайдърмен. Младият изобретател се опитал да пресъздаде летящата дъска на Зеления гоблин, като използвал електрически ротори, смартфон за управление и система за изчисляване на баланса. След неуспешни опити и проблеми с мощността на двигателите изкуственият интелект му помогнал да търси решение за стабилността и управлението на конструкцията.

Любопитните истории зад "случайните" изобретения

Историята на младия изобретател е пример за това как въображението, технологиите и изкуственият интелект могат да се срещнат в един необичаен проект.

Редактор: Габриела Павлова