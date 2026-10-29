Европейската комисия приканва държавите членки да се включат във втория кръг на финансиране по инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE). Тази втора покана е отворена за всички държави членки, а финансирането е в размер на 21,3 млрд. евро. Всяка държава трябва да заяви размера на средствата, които желае да получи. До две седмици след крайния срок за подаване на заявките Комисията ще уведоми държавите за предварителното разпределение на средствата.

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Освен за собствените си отбранителни нужди и приоритети, държавите членки се насърчават да използват финансирането и за по-тясно сътрудничество с Украйна, като включат в инвестиционните си планове съвместни поръчки с украинската страна. Приоритет следва да имат най-неотложните нужди на въоръжените сили на Украйна и държавите членки, особено в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана, дроновете и системите за противодействие на дронове, боеприпасите и ракетите, съобщават от ЕК.

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Контекст

Новите възможности за финансиране са част от общия финансов ресурс от 150 млрд. евро по инструмента SAFE под формата на дългосрочни заеми. Държавите членки вече представиха на Комисията своите планове за инвестиции в отбранителната промишленост, като някои от тях заявиха по-ниски суми от първоначално договорените. Досега ЕС е одобрил споразумения за заем с всички 19 държави членки, решили да участват в инструмента. С 16 от тях Комисията вече е подписала споразумения за заем и е изплатила близо 13,5 милиарда евро на 11 държави членки, които са поискали авансово финансиране, се казва в прессъобщението на ЕК.

Като ключов компонент на „Готовност 2030“ SAFE има за цел да ускори инвестициите в отбранителни способности, да подсили готовността и устойчивостта и да укрепи европейската отбранителна промишлена база чрез по-тясно сътрудничество и съвместни обществени поръчки.

Редактор: Ина Григорова