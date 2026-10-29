Турция настоява за спешни мерки, които да улеснят международните превози през България и да решат проблемите на турските шофьори с ограниченията за престой в Шенгенското пространство. Въпросът е бил обсъден на високо политическо равнище между представители на правителствата на двете държави, съобщи кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Анкара е поискала ускоряване на граничните проверки, по-лесно издаване на шенгенски визи за професионалните водачи и приоритетно разглеждане на документите им. Турската страна води разговори и с европейските институции в опит да намери решение на затрудненията, които засягат транспортния сектор.

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В дипломатическите контакти са се включили трима турски министри. Първият дипломат на страната Хакан Фидан е разговарял поотделно с българския премиер Румен Радев и с министъра на външните работи. Основна тема е било ускоряването на преминаването през общата граница.

Министърът на търговията Йомер Болат е обсъдил ситуацията с българския вътрешен министър Иван Демерджиев, а министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу е поставил исканията на турските превозвачи пред българския си колега.

Успоредно с това турските дипломатически представителства продължават контактите си с европейски посланици и институции. Искането за облекчаване на визовите процедури вече е представено и пред ръководителя на Делегацията на Европейския съюз в Турция.

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Повод за засилените разговори са трудностите, които срещат международните шофьори заради правилото за максимален престой от 90 дни в рамките на всеки 180 дни в Шенгенското пространство. Ограничението важи за турските граждани и създава проблеми при планирането на продължителни и чести международни курсове. По време на онлайн среща с представители на транспортните организации Юмер Болат е обяснил какви действия е предприело правителството за преодоляване на затрудненията.

Той е съобщил, че българската страна е посочила липсата на възможност за самостоятелна промяна на действащите ограничения.

Редактор: Цветина Петкова