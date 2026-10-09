Вътрешният министър Иван Демерджиев допусна връзка между зачестилите бомбени заплахи срещу български институции и изслушванията му в Народното събрание, свързани с полетите на Делян Пеевски. По време на парламентарния контрол той заяви, че се наблюдава рязко увеличение на заплашителните съобщения в определени периоди, които съвпадат с публичното оповестяване на информация по темата.

По думите му от юни 2026 г. досега стотици имейли със заплахи за поставени взривни устройства са изпратени до различни институции в страната. Сред получателите са съдилища, университети, детски градини, летища, пристанища и други обществени обекти.

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„Съдържанието на заплахите е почти идентично, автоматизирано, преведено на български език и не съдържа конкретика. Става въпрос за твърдения за поставени взривни устройства в сгради и последващо насилие“, обясни Демерджиев.

По сигналите са образувани досъдебни производства за подаване на неверни съобщения за опасност. Според министъра разследващите са установили, че за разпространяването на заплахите се използват чужди електронни пощи, до които неизвестни лица са получили неправомерен достъп. Изпращачите ползват и специализирани услуги за прикриване на самоличността и местоположението си.

„При осъществяване на комуникацията се използват различни анонимизиращи инструменти и услуги, чрез които се прикрива реалният източник на електронните съобщения и техните изпращачи“, посочи той.

Демерджиев разкри още, че достъпът до част от компрометираните пощи и сървъри е бил предлаган за продажба в хакерски форуми. Анализът на съобщенията показва и признаци за използване на автоматизирани инструменти при тяхното съставяне.

По думите му има основания да се предполага, че заплахите се изпращат от места извън България.

„Към настоящия момент не е налице ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на подобни съобщения, тъй като при всеки отделен случай се използват различни компрометирани електронни пощенски кутии и има различни получатели“, обясни вътрешният министър.

Разследващите са изпратили запитвания до доставчиците на електронните услуги, използвани за изпращане на заплахите. Част от отговорите показват, че действителният източник не може да бъде установен заради използването на средства за анонимност.

Според събраните данни съобщенията са свързани с интернет инфраструктура и хостинг доставчици в Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина. Използвана е и безплатна швейцарска услуга за анонимна електронна поща.

МВР е потърсило съдействие и от чуждестранни партньорски служби. Установено е, че през същия период подобни заплахи са получавали институции и организации в други държави в Европа.

„Извършителите на заплахите не са установени и се провежда комплекс от мероприятия за тяхното локализиране. Въз основа на наличните до момента данни може да се направи обосновано предположение, че същите не са български граждани и заплахите се изпращат с цел провеждане на хибридни операции срещу страната ни и проверка на готовността за реакция на институциите“, заяви Демерджиев.

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Той определи действията като възможен опит за дестабилизация на държавата чрез създаване на напрежение, нарушаване на нормалния ритъм на обществения живот и подкопаване на доверието в институциите. „Подобни атаки очевидно целят дестабилизация, всяване на хаос и саботиране дейността на държавните органи“, коментира министърът.

Той обърна внимание и на реакциите на институциите при получаването на подобни съобщения. Посочи, че има подробно разписан протокол за действие, който обаче невинаги се спазва.

Вътрешният министър насочи вниманието към периодите, в които бомбените заплахи рязко се увеличават. Според Демерджиев подобна ескалация е регистрирана непосредствено след негово изслушване на 2 юли, когато е представил информация за полетите на Пеевски. „На 3, 7 и 8 юли рязко нарасна броят на тези заплахи“, заяви министърът.

Той посочи, че сходна тенденция се е наблюдавала и през предходната седмица във връзка с новото му изслушване в парламента. Вътрешният министър съобщи и още един детайл, свързан с полетите, за които е предоставил информация пред депутатите. По думите му след изслушването на 2 юли и получените данни от малтийските служби самолетът, с който са били извършени въпросните полети, е бил продаден на компания от Дубай.

Демерджиев за разследването „Баба Алино“: Иззети са множество документи, проверките продължават

Разследването по случая „Баба Алино“ продължава, като до момента са извършени 57 огледа на иззети веществени доказателства, а предстои да бъдат проверени още 15. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание. Той представи пред депутатите информация за хода на досъдебното производство, извършените претърсвания и действията по обработване на иззетата документация.

По думите му разследването се води от Областната дирекция на МВР във Варна под наблюдението на Районната прокуратура в града. То е образувано на 28 май 2026 г. за предполагаемо престъпление по член 319 от Наказателния кодекс, свързано с унищожаване, укриване или повреждане на чужди документи с цел причиняване на вреда или извличане на облага.

„Досъдебното производство е образувано на 28 май 2026 г. по повод съобщение на полицейски орган от отдел „Икономическа полиция“ при Областната дирекция на МВР – Варна за това, че на неустановена дата през 2026 г. в град Варна са били унищожени, скрити или повредени чужди документи с цел да се причини другиму вреда или да се набави за себе си или за другиго облага“, обясни министърът.

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Демерджиев посочи, че още в деня на образуване на производството са предприети действия по претърсване и изземване на документи.

„В хода на разследването и до настоящия момент са извършени редица процесуално-следствени действия. На 28 май 2026 г. в град Варна са извършени претърсвания и изземвания при условията на неотложност на четири обекта, а на 29 май 2026 г., с разрешение на съдия, са извършени претърсвания на лек автомобил и на апартамент с прилежащи помещения, намиращ се в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“. Всички извършени претърсвания и последващи изземвания са одобрени от съдия в рамките на 24 часа по реда на Наказателно-процесуалния кодекс“, заяви той.

По време на действията са били иззети документи, свързани с дейността на дружество. Част от събраните материали са предназначени за приобщаване към друго досъдебно производство, водено от Окръжния следствен отдел към Окръжната прокуратура във Варна за предполагаемо престъпление по член 282 от Наказателния кодекс.

Министърът уточни, че иззетата документация е запечатана като веществено доказателство, а обработването ѝ изисква подробно описание на съдържанието на всеки отделен документ.

„Към настоящата дата са извършени 57 огледа на обекти, представляващи веществени доказателства - фирмена документация, иззета при претърсванията по делото“, съобщи Демерджиев.

Той подчерта, че обемът на събраните материали е значителен, което налага продължителна и детайлна проверка. „Обектите с веществени доказателства съдържат голям брой различни документи, свързани с дейността на дружеството. Огледът включва описване поотделно на всяка страница и последващото ѝ сканиране по изрично разпореждане на прокуратурата. Останалите за оглед обекти с веществени доказателства са 15“, обясни вътрешният министър.

Министърът коментира и въпроса за предоставянето на иззетите документи на други институции. Той обясни, че част от поисканите материали вече са предадени след разрешение от наблюдаващия прокурор, но други все още се издирват сред големия обем документация.

„След отправено искане от съответните институции и след дадено от наблюдаващия прокурор разрешение по отношение на конкретни документи, същите са им предоставени. Останалата част от поисканите от други институции документи още не е установена към настоящия момент, тъй като продължават да се извършват огледи на веществените доказателства“, заяви Демерджиев.

Той увери депутатите, че след приключването на проверките ще стане ясно дали всички търсени документи се намират сред иззетите материали.