Вълната от заплахи за поставени взривни устройства в училища, детски градини и държавни институции е координирана, а съобщенията се изпращат от чужбина. Разследващите са установили и съвпадения между появата на заплахите и определени политически събития в България. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

По думите му съобщенията се подготвят извън страната, след което се превеждат на български език с помощта на специализирана програма. Това е една от особеностите, установени при анализа на поредицата от сигнали, които през последните дни предизвикаха проверки и евакуации на обществени сгради.

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Демерджиев определи действията като злонамерени и организирани. Според него се наблюдава зависимост между времето, в което пристигат заплашителните съобщения, и конкретни събития от политическия живот на страната.

Министърът обаче не посочи кои са тези събития и не назова предполагаеми извършители или организатори на кампанията. Разследването продължава, като основната задача на службите е да установят откъде се изпращат съобщенията и кои лица стоят зад тях.

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Припомняме, че през последните три дни редица училища, детски градини и институции в страната получиха предупреждения за предполагаемо поставени взривни устройства.

На места се наложи временно прекъсване на занятията и работата на администрациите, докато полицейски екипи проверяват сградите. До момента при извършените проверки не са открити взривни устройства или други опасни предмети, които да потвърждават отправените заплахи.

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От МВР обясняват, че при подобни сигнали се прилага установен протокол, чиято цел е едновременно да гарантира безопасността на хората и да ограничи прекъсването на учебния процес и работата на институциите.

Вътрешният министър подчерта, че действията трябва да бъдат съобразени с конкретната ситуация, така че заплахите да не водят до ненужно продължително блокиране на обществени дейности. По разследването работят служители на ГДБОП и други структури на МВР. Българските власти обменят информация и с международни партньорски служби, за да проследят произхода на съобщенията.

МВР планира да въведе изкуствен интелект и да намали администрацията

По време на изслушването вътрешният министър съобщи, че Министерството на вътрешните работи подготвя дигитализация на услугите за гражданите и въвеждане на изкуствен интелект в част от работните процеси. Успоредно с това се предвижда преструктуриране на ведомството,

Основната цел е да бъдат намалени административните длъжности и да се увеличи броят на служителите, които изпълняват непосредствени полицейски функции. Предвижда се премахване на неефективни звена и пренасочване на персонал там, където има недостиг.

До момента административният състав е съкратен със 168 щатни бройки. Работната група, която анализира структурата на администрацията, вече е приключила дейността си, а оценката на полицейските звена се очаква да бъде готова след около месец.

Редактор: Цветина Петкова