Технически неизправности при машините за гласуване в няколко секции и необходимост от смяна на председател на секционна избирателна комисия съпътстват началото на балотажа в област Силистра.

Гласуването в региона е започнало официално в 7:30 ч., съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия Теодора Тодорова.

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В една от секциите в Силистра машината е спряла да работи непосредствено след като първият избирател е упражнил правото си на глас. Заради техническата неизправност е взето решение гласуването там да продължи с хартиени бюлетини.

Проблеми са регистрирани и в секции в общините Главиница и Дулово, но там повредите са отстранени и машините отново работят.

В една от секциите в Тутракан предстои да бъде сменен председателят на СИК заради влошено здравословно състояние. За невъзможността му да изпълнява задълженията си е съобщено още в събота.

Близо 112 000 души имат право на глас в област Силистра. Те могат да упражнят вота си в общо 229 избирателни секции, а в изборния процес участват около 1800 членове на секционните комисии.

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Редактор: Георги Иванов