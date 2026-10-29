Светлинният меч на Дарт Вейдър от вселената на „Междузвездни войни” ще бъде пуснат на търг през ноември. Очаква се цената му да достигне един милион щатски долара.

Дуелът между Дарт Вейдър и Люк Скайуокър остава в историята на кинематографията. Една реплика превръща космическата сага от битка между добро и зло – в трагедия между баща и син.

Символ на мощта на Вейдър е неговият светлинен меч, с който отсича ръката на Скайуокър.



„Всичко се обръща с главата нагоре, след като той разкрива факта, че е баща на Люк Скайуокър. Това придава тотално различен контекст на всичко, случило се досега в сагата”, посочи почитателят на „Междузвездни войни” Даниел Георгиев.

За него силата на „Междузвездни войни” не избледнява, защото отговорите в историята са нужни и днес. „Светът е достатъчно объркан, хаотичен и мрачен. Понякога е хубаво просто да се насладиш на един добър филм, да викаш за своя отбор и да се изключиш от реалността”, смята Даниел.



В средата на лятото мечът с отсечената ръка на Скайуокър беше продаден за огромна сума. В момента на търг е пуснат и мечът на Вейдър. „Предният търг беше затворен на 3,75 милиона щатски долара, така че този също може да стигне до там. С оглед на факта, че това не е просто колекционерска вещ, а инвестиция, бих дал тези пари, но с инвестиционна цел”, заяви колекционерът и създател на съдържание Данаил Найденов.



Преди 2 години в ефира на NOVA Ви показахме колекцията на Данаил, посветена на „Междузвездни войни”. Днес тя е още по-внушителна.

Снимка: Стопкадър

Сред най-ценните ѝ експонати е и фигурка на Грогу с автографи от режисьора на „Мандалореца и Грогу” Джон Фавро и актрисата Сигорни Уийвър.

Емблематични предмети от „Междузвездни войни” са изложени в Токио (ВИДЕО)

Данаил все още не е пресмятал на колко възлиза неговата колекция. „Това е спасението от сивотата на ежедневието. Страстта не може да се обясни”, посочи колекционерът.