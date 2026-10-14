На борда е избухнал пожар, екипажът е евакуиран и спасен

Танкерът YARA J, плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дронове в сряда вечерта на около 8-10 морски мили (15-18,5 км) югоизточно от румънското пристанище Сулина, в румънските териториални води на Черно море. 

Вследствие на удара на борда на кораба избухва пожар, който е овладян.

Екипажът на кораба е 17-членен, съставен от граждани на Сирия, Индия и Иран. Сред моряците няма пострадали.

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Информацията е съобщена от Адриан Михълеску, председател на Свободния съюз на моряците и представител на Международната федерация на транспортните работници (ITF) в Румъния.

Румънската агенция за спасяване на човешки животи на море (ARSVOM) мобилизира и насочва към района спасителния катер APOLLO.

Според румънската обществена телевизия TVR корабът е отплавал от Турция и е пътувал към украинското пристанище Измаил, където е трябвало да натовари товар.

На собствен ход YARA J се насочва към пристанището в Констанца, предаде maritime.bg.

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Снимка: Vessel Finder

По данни на VesselFinder YARA J е с идентификационен номер IMO 9221803. Корабът превозва химически и петролни продукти. Дължината му е 118 метра, а ширината - 19 метра.

Последното отчетено пристанище е Сулина, Румъния, където е бил на 26 септември.

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Снимка: Google Earth

Сулина се счита за най-източното пристанище на ЕС. Стоковият порт на града е свободна икономическа зона. През средата на Сулинското езеро минава границата с Украйна.

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Редактор: Георги Иванов
Източник: maritime.bg

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