Танкерът YARA J, плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дронове в сряда вечерта на около 8-10 морски мили (15-18,5 км) югоизточно от румънското пристанище Сулина, в румънските териториални води на Черно море.

Вследствие на удара на борда на кораба избухва пожар, който е овладян.

Екипажът на кораба е 17-членен, съставен от граждани на Сирия, Индия и Иран. Сред моряците няма пострадали.

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Информацията е съобщена от Адриан Михълеску, председател на Свободния съюз на моряците и представител на Международната федерация на транспортните работници (ITF) в Румъния.

BREAKING: 🇷🇴 Another ship has been hit in the Black Sea, inside Romanian territorial waters, approximately 8–10 nautical miles southeast of Sulina. The commercial vessel Yara J, sailing under the Comoros flag and carrying coal to Ukraine, was struck by a drone, triggering an explosion and fire. The Syrian crew was evacuated and is safe. — GeoInsider (@InsiderGeo) October 14, 2026

Румънската агенция за спасяване на човешки животи на море (ARSVOM) мобилизира и насочва към района спасителния катер APOLLO.

Според румънската обществена телевизия TVR корабът е отплавал от Турция и е пътувал към украинското пристанище Измаил, където е трябвало да натовари товар.

На собствен ход YARA J се насочва към пристанището в Констанца, предаде maritime.bg .

Снимка: Vessel Finder

По данни на VesselFinder YARA J е с идентификационен номер IMO 9221803. Корабът превозва химически и петролни продукти. Дължината му е 118 метра, а ширината - 19 метра.

Последното отчетено пристанище е Сулина, Румъния, където е бил на 26 септември.

Снимка: Google Earth

Сулина се счита за най-източното пристанище на ЕС. Стоковият порт на града е свободна икономическа зона. През средата на Сулинското езеро минава границата с Украйна.

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Редактор: Георги Иванов