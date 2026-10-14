Прекратиха операцията по издирване и спасяване на моряци от поразения в Черно море кораб HS Dignity. Официалният ѝ край е обявен в 15:00 ч.

В 10:30 ч. сутринта в сряда операцията беше подновена , като районът беше обследван с кораб на Военноморските сили.

В 14:30 ч. действията били преустановени заради рязко влошаване на метеорологичните условия. Силен вятър от север-североизток с пориви до 72 км/ч, намалена видимост заради валежите и вълнение от 5 бала наложили прекратяването на операцията.

Плавателният съд потъна, след като бе поразен на 17 мили източно от Крапец . Шестима членове на екипажа бяха спасени, а други 10 са в неизвестност.

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Редактор: Ивета Костадинова